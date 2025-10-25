Смотреть онлайн Neuchatel Xamax U19 - Servette U19 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Switzerland U19 Elite: Neuchatel Xamax U19 — Servette U19, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Neuchatel Xamax U19 — Servette U19
Команда Neuchatel Xamax U19 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-14. Команда Servette U19, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-20. Команда Neuchatel Xamax U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Servette U19 забивает 1, пропускает 2.