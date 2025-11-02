Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Чукарички Станком (19) - Младост Лукани U19 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия - Лига U19: Чукарички Станком (19)Младост Лукани U19, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Сербия - Лига U19
Чукарички Станком (19)
32'
Отменен
1 : 0
02 ноября 2025
Младост Лукани U19
FK Чукарички Станком (19) icon
32'
Счет после первого тайма 1:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Младост Лукани U19 - Угловой
18'
Угловой
Младост Лукани U19 - Угловой
21'
Угловой
Младост Лукани U19 - Угловой
26'
Угловой
FK Чукарички Станком (19) - Угловой
27'
Угловой
FK Чукарички Станком (19) - Угловой
32'
Угловой
FK Чукарички Станком (19) - Угловой
32'
FK Чукарички Станком (19) - 1-ый Гол
34'
Угловой
Младост Лукани U19 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0

Превью матча Чукарички Станком (19) — Младост Лукани U19

Команда Чукарички Станком (19) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-14. Команда Младост Лукани U19, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 30-15. Команда Чукарички Станком (19) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Младост Лукани U19 забивает 3, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Чукарички Станком (19) Чукарички Станком (19)
60%
Младост Лукани U19 Младост Лукани U19
40%
Атаки
70
66
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
2
2
Игры 13 тур
02.11.2025
OFK Beograd U19
0:0
Нови-Белград U19
Отменен
02.11.2025
Чукарички Станком (19)
1:0
Младост Лукани U19
Отменен
01.11.2025
Вождовац (19)
3:0
Нови Пазар (19)
Завершен
01.11.2025
ФК Ушче Нови Белград U19
2:2
Партизан Белград (19)
Завершен
01.11.2025
Напредак (19)
3:1
Борац Чачак U19
Завершен
01.11.2025
Графичар (19)
0:1
ОФК Врсак U19
Завершен
31.10.2025
Войводина (19)
2:2
Црвена Звезда U19
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA