Смотреть онлайн Чукарички Станком (19) - Младост Лукани U19 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - Лига U19: Чукарички Станком (19) — Младост Лукани U19, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча Чукарички Станком (19) — Младост Лукани U19
Команда Чукарички Станком (19) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-14. Команда Младост Лукани U19, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 30-15. Команда Чукарички Станком (19) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Младост Лукани U19 забивает 3, пропускает 2.