Смотреть онлайн OFK Beograd U19 - Нови-Белград U19 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сербия — Сербия - Лига U19: OFK Beograd U19 — Нови-Белград U19, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча OFK Beograd U19 — Нови-Белград U19
Команда OFK Beograd U19 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-18. Команда Нови-Белград U19, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-15. Команда OFK Beograd U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Нови-Белград U19 забивает 2, пропускает 2.