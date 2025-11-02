Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн OFK Beograd U19 - Нови-Белград U19 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СербияСербия - Лига U19: OFK Beograd U19Нови-Белград U19, 13 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Сербия - Лига U19
OFK Beograd U19
Отменен
0 : 0
02 ноября 2025
Нови-Белград U19
Превью матча OFK Beograd U19 — Нови-Белград U19

Команда OFK Beograd U19 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-18. Команда Нови-Белград U19, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-15. Команда OFK Beograd U19 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Нови-Белград U19 забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
2
4
Угловые
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
Игры 13 тур
02.11.2025
OFK Beograd U19
0:0
Нови-Белград U19
Отменен
02.11.2025
Чукарички Станком (19)
1:0
Младост Лукани U19
Отменен
01.11.2025
Вождовац (19)
3:0
Нови Пазар (19)
Завершен
01.11.2025
ФК Ушче Нови Белград U19
2:2
Партизан Белград (19)
Завершен
01.11.2025
Напредак (19)
3:1
Борац Чачак U19
Завершен
01.11.2025
Графичар (19)
0:1
ОФК Врсак U19
Завершен
31.10.2025
Войводина (19)
2:2
Црвена Звезда U19
Завершен
