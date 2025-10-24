Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Fehervar FC U19 - Диошдьёр (19) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияВенгрия - 2-й дивизион U19: Fehervar FC U19Диошдьёр (19), 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Венгрия - 2-й дивизион U19
Fehervar FC U19
Отменен
- : -
24 октября 2025
Диошдьёр (19)
Превью матча Fehervar FC U19 — Диошдьёр (19)

Команда Fehervar FC U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-13.

Игры 7 тур
25.10.2025
Сегед 2011 (19)
2:4
МТК (19)
Завершен
25.10.2025
Дебрецен
1:2
Иллес Академия-Халадаш (19)
Завершен
25.10.2025
Ференцварош U19
-:-
Академия Пушкаша U19
Отменен
24.10.2025
Fehervar FC U19
-:-
Диошдьёр (19)
Отменен
24.10.2025
ФК Залаэгерсег U19
1:0
Veszprem FC U19
Завершен
Комментарии к матчу
