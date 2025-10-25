Смотреть онлайн Ференцварош U19 - Академия Пушкаша U19 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Венгрия - 2-й дивизион U19: Ференцварош U19 — Академия Пушкаша U19, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Превью матча Ференцварош U19 — Академия Пушкаша U19
Команда Ференцварош U19 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-13. Команда Академия Пушкаша U19, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-14. Команда Ференцварош U19 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Академия Пушкаша U19 забивает 2, пропускает 1.