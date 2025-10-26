Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн АК Тайбэй - Taichung Rock FC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тайвань (Китай)Чемпионат Тайваня по футболу: АК ТайбэйTaichung Rock FC, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Чемпионат Тайваня по футболу
АК Тайбэй
18'
77'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Taichung Rock FC
2'
51'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Taichung Rock FC icon
2'
АК Тайбэй icon
18'
Счет после первого тайма 1:1
Taichung Rock FC icon
51'
АК Тайбэй icon
77'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Taichung Rock FC - 1-ый Гол
18'
АК Тайбэй - 2-ой Гол
37'
Угловой
Taichung Rock FC - Угловой
45+1'
Угловой
АК Тайбэй - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
51'
Taichung Rock FC - 3-ий Гол
54'
Угловой
АК Тайбэй - Угловой
70'
Угловой
АК Тайбэй - Угловой
70'
Угловой
АК Тайбэй - Угловой
76'
Угловой
АК Тайбэй - Угловой
77'
АК Тайбэй - 4-ый Гол
81'
Угловой
Taichung Rock FC - Угловой
83'
Угловой
АК Тайбэй - Угловой
84'
Угловой
АК Тайбэй - Угловой
90'
Угловой
АК Тайбэй - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча АК Тайбэй — Taichung Rock FC

Команда АК Тайбэй в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-4. Команда Taichung Rock FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-7. Команда АК Тайбэй в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Taichung Rock FC забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
АК Тайбэй АК Тайбэй
60%
Taichung Rock FC Taichung Rock FC
40%
Атаки
38
46
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
6
7
Игры 6 тур
26.10.2025
Тайнан Сити
-:-
Ханг Юэн
Отложен
26.10.2025
Унив. Мин Чуань
3:4
Тайвань Пауэр Компани
Завершен
26.10.2025
АК Тайбэй
2:2
Taichung Rock FC
Завершен
26.10.2025
Тайчжун Футуро
5:0
Тайпей Сити Татунг
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
26 Ноября
22:00
PARIVISION PARIVISION
GamerLegion GamerLegion
26 Ноября
22:00
Ливерпуль Ливерпуль
ПСВ ПСВ
26 Ноября
23:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Олимпиакос Олимпиакос
26 Ноября
21:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
26 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA