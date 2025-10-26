Смотреть онлайн АК Тайбэй - Taichung Rock FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тайвань (Китай) — Чемпионат Тайваня по футболу: АК Тайбэй — Taichung Rock FC, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
Превью матча АК Тайбэй — Taichung Rock FC
Команда АК Тайбэй в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-4. Команда Taichung Rock FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-7. Команда АК Тайбэй в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Taichung Rock FC забивает 1, пропускает 1.