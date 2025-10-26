Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Тайчжун Футуро - Тайпей Сити Татунг 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тайвань (Китай)Чемпионат Тайваня по футболу: Тайчжун ФутуроТайпей Сити Татунг, 6 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Чемпионат Тайваня по футболу
Тайчжун Футуро
5'
23'
40'
45'
68'
Завершен
5 : 0
26 октября 2025
Тайпей Сити Татунг
Смотреть онлайн
Тайчжун Футуро icon
5'
Тайчжун Футуро icon
23'
Тайчжун Футуро icon
40'
Тайчжун Футуро icon
45'
Счет после первого тайма 4:0 : 1,3
Тайчжун Футуро icon
68'
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,3
Текстовая трансляция
5'
Тайчжун Футуро - 1-ый Гол
11'
Угловой
Тайпей Сити Татунг - Угловой
23'
Тайчжун Футуро - 2-ой Гол
31'
Угловой
Тайпей Сити Татунг - Угловой
37'
Угловой
Тайчжун Футуро - Угловой
40'
Тайчжун Футуро - 3-ий Гол
44'
Угловой
Тайчжун Футуро - Угловой
45'
Тайчжун Футуро - 4-ый Гол
45+4'
Угловой
Тайчжун Футуро - Угловой
Счет после первого тайма 4:0 : 1,3
54'
Угловой
Тайпей Сити Татунг - Угловой
68'
Тайчжун Футуро - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Тайпей Сити Татунг - Угловой
90+5'
Угловой
Тайчжун Футуро - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,3

Превью матча Тайчжун Футуро — Тайпей Сити Татунг

Команда Тайчжун Футуро в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-13.

Статистика матча

Владение мячом
Тайчжун Футуро Тайчжун Футуро
39%
Тайпей Сити Татунг Тайпей Сити Татунг
61%
Атаки
53
59
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
9
4
Игры 6 тур
26.10.2025
Тайнан Сити
-:-
Ханг Юэн
Отложен
26.10.2025
Унив. Мин Чуань
3:4
Тайвань Пауэр Компани
Завершен
26.10.2025
АК Тайбэй
2:2
Taichung Rock FC
Завершен
26.10.2025
Тайчжун Футуро
5:0
Тайпей Сити Татунг
Завершен
Комментарии к матчу
