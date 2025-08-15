Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ASEAN Club Championship : Шан Юнайтед — Езра ФК , 14 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Taunggyi Stadium .

Превью матча Шан Юнайтед — Езра ФК

Команда Шан Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Езра ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-6. Команда Шан Юнайтед в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Езра ФК забивает 1, пропускает 1.