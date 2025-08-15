Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Шан Юнайтед - Езра ФК 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ASEAN Club Championship: Шан ЮнайтедЕзра ФК, 14 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Taunggyi Stadium.

МСК, 14 тур, Стадион: Taunggyi Stadium
ASEAN Club Championship
Шан Юнайтед
Завершен
1 : 0
15 августа 2025
Езра ФК
Превью матча Шан Юнайтед — Езра ФК

Команда Шан Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Езра ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-6. Команда Шан Юнайтед в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Езра ФК забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Шан Юнайтед Шан Юнайтед
57%
Езра ФК Езра ФК
43%
Атаки
103
79
Угловые
1
1
Фолы
13
18
Удары (всего)
7
4
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
5
2
Игры 14 тур
15.08.2025
Шан Юнайтед
1:0
Езра ФК
Завершен
15.08.2025
Динамик Херб Себу
3:0
Касука
Завершен
Комментарии к матчу
