15.08.2025
Смотреть онлайн Динамик Херб Себу - Касука 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ASEAN Club Championship: Динамик Херб Себу — Касука, 14 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dynamic Herb Sports Complex.
МСК, 14 тур, Стадион: Dynamic Herb Sports Complex
ASEAN Club Championship
Динамик Херб Себу
21'
27'
78'
Завершен
3 : 0
15 августа 2025
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,3
Текстовая трансляция
5'
Динамик Херб Себу - Угловой
7'
Динамик Херб Себу - Угловой
15'
Динамик Херб Себу - Угловой
21'
Динамик Херб Себу - 1-ый Гол
27'
Динамик Херб Себу - 2-ой Гол
34'
Динамик Херб Себу - Угловой
35'
Динамик Херб Себу - Угловой
42'
Динамик Херб Себу - Угловой
42'
Динамик Херб Себу - Угловой
45+3'
Касука FC - Угловой
45+6'
Касука FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
Динамик Херб Себу - Угловой
55'
Касука FC - Угловой
57'
Динамик Херб Себу - Угловой
65'
Касука FC - Угловой
70'
Динамик Херб Себу - Угловой
71'
Динамик Херб Себу - Угловой
75'
Динамик Херб Себу - Угловой
76'
Динамик Херб Себу - Угловой
77'
Динамик Херб Себу - Угловой
78'
Динамик Херб Себу - Угловой
78'
Динамик Херб Себу - 3-ий Гол
82'
Касука FC - Угловой
84'
Динамик Херб Себу - Угловой
90+5'
Касука FC - Угловой
90+10'
Касука FC - Угловой
90+10'
Касука FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,3
Превью матча Динамик Херб Себу — Касука
Статистика матча
Владение мячом
46%
Атаки
64
61
Угловые
16
8
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
3
1
Игры 14 тур
Комментарии к матчу