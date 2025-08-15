Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Динамик Херб Себу - Касука 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ASEAN Club Championship: Динамик Херб СебуКасука, 14 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dynamic Herb Sports Complex.

МСК, 14 тур, Стадион: Dynamic Herb Sports Complex
ASEAN Club Championship
Динамик Херб Себу
21'
27'
78'
Завершен
3 : 0
15 августа 2025
Касука
Динамик Херб Себу icon
21'
Динамик Херб Себу icon
27'
Счет после первого тайма 2:0
Динамик Херб Себу icon
78'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
7'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
15'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
21'
Динамик Херб Себу - 1-ый Гол
27'
Динамик Херб Себу - 2-ой Гол
34'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
35'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
42'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
42'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
45+3'
Угловой
Касука FC - Угловой
45+6'
Угловой
Касука FC - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
55'
Угловой
Касука FC - Угловой
57'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
65'
Угловой
Касука FC - Угловой
70'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
71'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
75'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
76'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
77'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
78'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
78'
Динамик Херб Себу - 3-ий Гол
82'
Угловой
Касука FC - Угловой
84'
Угловой
Динамик Херб Себу - Угловой
90+5'
Угловой
Касука FC - Угловой
90+10'
Угловой
Касука FC - Угловой
90+10'
Угловой
Касука FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,3

Превью матча Динамик Херб Себу — Касука

Статистика матча

Владение мячом
Динамик Херб Себу Динамик Херб Себу
54%
Касука Касука
46%
Атаки
64
61
Угловые
16
8
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
3
1
Игры 14 тур
15.08.2025
Шан Юнайтед
1:0
Езра ФК
Завершен
15.08.2025
Динамик Херб Себу
3:0
Касука
Завершен
Комментарии к матчу
