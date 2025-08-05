05.08.2025
МСК
Австралийская столичная территория - Премьер-лига - Женщины
Завершен
0 : 0
05 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
12'
Tuggeranong Utd Women - Угловой
23'
Majura FC Women - Угловой
37'
Tuggeranong Utd Women - Угловой
40'
Majura FC Women - Угловой
49'
Tuggeranong Utd Women - Угловой
Статистика матча
Атаки
89
102
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
3
0
Удары в створ ворот
3
2
