20.07.2025
матче турнира Австралия — Австралийская столичная территория - Премьер-лига - Женщины: Majura FC Women — Tuggeranong Utd Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
Австралийская столичная территория - Премьер-лига - Женщины
Majura FC Women
47'
51'
83'
Завершен
3 : 2
20 июля 2025
Tuggeranong Utd Women
8'
55'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
Majura FC Women
47'
Majura FC Women
51'
Majura FC Women
83'
Текстовая трансляция
8'
Tuggeranong Utd Women - 1-ый Гол
23'
Majura FC Women - Угловой
23'
Majura FC Women - Угловой
28'
Tuggeranong Utd Women - Угловой
45+1'
Tuggeranong Utd Women - Угловой
47'
Majura FC Women - 2-ой Гол
51'
Majura FC Women - 3-ий Гол
55'
Tuggeranong Utd Women - 4-ый Гол
70'
Majura FC Women - Угловой
75'
Majura FC Women - Угловой
83'
Majura FC Women - 5-ый Гол
Превью матча Majura FC Women — Tuggeranong Utd Women
История последних встреч
Majura FC Women
Tuggeranong Utd Women
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
05.08.2025
Tuggeranong Utd Women
0:0
Majura FC Women
Статистика матча
Атаки
78
96
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
13
10
