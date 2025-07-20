Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Majura FC Women - Tuggeranong Utd Women 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралийская столичная территория - Премьер-лига - Женщины: Majura FC WomenTuggeranong Utd Women . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
Австралийская столичная территория - Премьер-лига - Женщины
Majura FC Women
47'
51'
83'
Завершен
3 : 2
20 июля 2025
Tuggeranong Utd Women
8'
55'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Tuggeranong Utd Women icon
8'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
Majura FC Women icon
47'
Majura FC Women icon
51'
Tuggeranong Utd Women icon
55'
Majura FC Women icon
83'
Текстовая трансляция
8'
Tuggeranong Utd Women - 1-ый Гол
23'
Угловой
Majura FC Women - Угловой
23'
Угловой
Majura FC Women - Угловой
28'
Угловой
Tuggeranong Utd Women - Угловой
45+1'
Угловой
Tuggeranong Utd Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,1
47'
Majura FC Women - 2-ой Гол
51'
Majura FC Women - 3-ий Гол
55'
Tuggeranong Utd Women - 4-ый Гол
70'
Угловой
Majura FC Women - Угловой
75'
Угловой
Majura FC Women - Угловой
83'
Majura FC Women - 5-ый Гол

Превью матча Majura FC Women — Tuggeranong Utd Women

История последних встреч

Majura FC Women
Majura FC Women
Tuggeranong Utd Women
Majura FC Women
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
05.08.2025
Tuggeranong Utd Women
Tuggeranong Utd Women
0:0
Majura FC Women
Majura FC Women
Обзор

Статистика матча

Атаки
78
96
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
13
10
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Динамо Минск Динамо Минск
19 Января
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Северсталь Северсталь
19 Января
19:30
Кремонезе Кремонезе
Верона Верона
19 Января
20:30
Эльче Эльче
Севилья Севилья
19 Января
23:00
Лацио Лацио
Комо Комо
19 Января
22:45
Брайтон Брайтон
Борнмут Борнмут
19 Января
23:00
Баффало Баффало
Каролина Каролина
19 Января
21:37
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
Атланта Хокс Атланта Хокс
19 Января
21:10
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
19 Января
22:40
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
19 Января
23:10
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA