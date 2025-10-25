Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия - Кубок U19 : Kustosija U19 — Младост Здралови (19) , 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

Превью матча Kustosija U19 — Младост Здралови (19)

Команда Kustosija U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-14. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Kustosija U19, в том матче победу одержали хозяева.