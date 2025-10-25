Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Kustosija U19 - Младост Здралови (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияХорватия - Кубок U19: Kustosija U19Младост Здралови (19), 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Хорватия - Кубок U19
Kustosija U19
Отложен
- : -
25 октября 2025
Младост Здралови (19)
Превью матча Kustosija U19 — Младост Здралови (19)

Команда Kustosija U19 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-14. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Kustosija U19, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Kustosija U19
Kustosija U19
Младост Здралови (19)
Kustosija U19
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.11.2025
Kustosija U19
Kustosija U19
2:0
Младост Здралови (19)
Младост Здралови (19)
Обзор
Игры 10 тур
25.10.2025
Шибеник (19)
1:1
Горица (19)
Завершен
25.10.2025
Kustosija U19
-:-
Младост Здралови (19)
Отложен
25.10.2025
Локомотив Загреб (19)
-:-
Хайдук
Отложен
25.10.2025
Славен Белупо
0:1
НК Вараздин (19)
Завершен
24.10.2025
Рудеш (19)
2:3
Риека (19)
Завершен
