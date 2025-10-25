Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия - Кубок U19 : Славен Белупо — НК Вараздин (19) , 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

Превью матча Славен Белупо — НК Вараздин (19)

Команда Славен Белупо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-8. Команда НК Вараздин (19), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-10. Команда Славен Белупо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. НК Вараздин (19) забивает 0, пропускает 1.