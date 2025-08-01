Смотреть онлайн Марио Мендез ФК - La Familia FC 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Марио Мендез ФК — La Familia FC, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio San Cristobal.
Превью матча Марио Мендез ФК — La Familia FC
Команда Марио Мендез ФК в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды La Familia FC, в том матче победу одержали гостьи.