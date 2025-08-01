Превью матча Марио Мендез ФК — La Familia FC

Команда Марио Мендез ФК в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды La Familia FC, в том матче победу одержали гостьи.