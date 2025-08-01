Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Марио Мендез ФК - La Familia FC 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Марио Мендез ФКLa Familia FC, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio San Cristobal.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio San Cristobal
Панама. Лига Prom. Футбол
Марио Мендез ФК
12'
41'
86'
90+3'
Завершен
4 : 1
01 августа 2025
La Familia FC
68'
Смотреть онлайн
Марио Мендез ФК icon
12'
Марио Мендез ФК icon
41'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
La Familia FC icon
68'
Марио Мендез ФК icon
86'
Марио Мендез ФК icon
90+3'
Матч закончился со счётом 4:1 : 2,2
Текстовая трансляция
12'
Марио Мендез ФК - 1-ый Гол
36'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
41'
Марио Мендез ФК - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 2,2
49'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
51'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
51'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
64'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
65'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
67'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
68'
La Familia FC - 3-ий Гол
72'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
84'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
84'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
86'
Марио Мендез ФК - 4-ый Гол
90+3'
Марио Мендез ФК - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1 : 2,2

Превью матча Марио Мендез ФК — La Familia FC

Команда Марио Мендез ФК в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды La Familia FC, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Марио Мендез ФК
Марио Мендез ФК
La Familia FC
Марио Мендез ФК
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.10.2025
La Familia FC
La Familia FC
0:3
Марио Мендез ФК
Марио Мендез ФК
Обзор

Статистика матча

Атаки
60
69
Угловые
10
0
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
9
3
Комментарии к матчу
