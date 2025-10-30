Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн La Familia FC - Марио Мендез ФК 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: La Familia FCМарио Мендез ФК, 16 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК, 16 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
La Familia FC
Завершен
0 : 3
30 октября 2025
Марио Мендез ФК
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча La Familia FC — Марио Мендез ФК

Команда La Familia FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 7-34. Команда Марио Мендез ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-14. Команда La Familia FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Марио Мендез ФК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 августа 2025 на поле команды Марио Мендез ФК, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

La Familia FC
La Familia FC
Марио Мендез ФК
La Familia FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.08.2025
Марио Мендез ФК
Марио Мендез ФК
4:1
La Familia FC
La Familia FC
Обзор
Игры 16 тур
01.11.2025
Арабе Унидо II
1:2
Academia Costa Del Este
Завершен
01.11.2025
Aguilas de la U
4:3
СД Атлетико Насьональ
Завершен
01.11.2025
ФК Альянса - Резерв
1:0
Сан Мартин Дель Эсте
Завершен
31.10.2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера II
8:0
Уделас
Завершен
31.10.2025
Панама Сити
2:3
Чампионс Академи
Завершен
31.10.2025
Veraguas United Reserves
1:1
Чоррилло II
Завершен
31.10.2025
Коста дель Эсте II
-:-
Плаза Амадор II
Отменен
31.10.2025
Спортинг Сан-Мигелито II
1:0
УМЕСИТ II
Завершен
30.10.2025
La Familia FC
0:3
Марио Мендез ФК
Завершен
30.10.2025
ФК Тауро - Резерв
2:1
Чорилльо
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
Динамо Минск Динамо Минск
16 Ноября
17:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Лёвен Лёвен
16 Ноября
21:00
Реджо-нель-Эмилия Реджо-нель-Эмилия
Венеция Венеция
16 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA