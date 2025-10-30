Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол : La Familia FC — Марио Мендез ФК , 16 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча La Familia FC — Марио Мендез ФК

Команда La Familia FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 7-34. Команда Марио Мендез ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-14. Команда La Familia FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Марио Мендез ФК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 августа 2025 на поле команды Марио Мендез ФК, в том матче победу одержали хозяева.