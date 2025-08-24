24.08.2025
Смотреть онлайн КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - КД Платенсе Сакатеколука II 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Резервная лига: КД Луис Анхель Фирпо - Резерв — КД Платенсе Сакатеколука II, 7 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sergio Torres Stadium.
МСК, 7 тур, Стадион: Sergio Torres Stadium
Сальвадор - Резервная лига
Завершен
2 : 2
24 августа 2025
КД Платенсе Сакатеколука II
22'
90+4'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 1-ый Гол
6'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 2-ой Гол
15'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
19'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
22'
КД Платенсе Сакатеколука II - 3-ий Гол
24'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
25'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
30'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
39'
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
49'
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
60'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
61'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
63'
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
90+4'
КД Платенсе Сакатеколука II - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча КД Луис Анхель Фирпо - Резерв — КД Платенсе Сакатеколука II
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
98
84
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
14
2
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу