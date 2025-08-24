Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - КД Платенсе Сакатеколука II 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: КД Луис Анхель Фирпо - РезервКД Платенсе Сакатеколука II, 7 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sergio Torres Stadium.

МСК, 7 тур, Стадион: Sergio Torres Stadium
Сальвадор - Резервная лига
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
2'
6'
Завершен
2 : 2
24 августа 2025
КД Платенсе Сакатеколука II
22'
90+4'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв icon
2'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв icon
6'
КД Платенсе Сакатеколука II icon
22'
Счет после первого тайма 2:1
КД Платенсе Сакатеколука II icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 1-ый Гол
6'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 2-ой Гол
15'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
19'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
22'
КД Платенсе Сакатеколука II - 3-ий Гол
24'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
25'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
30'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
39'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
49'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
60'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
61'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
63'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
90+4'
КД Платенсе Сакатеколука II - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча КД Луис Анхель Фирпо - Резерв — КД Платенсе Сакатеколука II

История последних встреч

КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
КД Платенсе Сакатеколука II
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
15.02.2026
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
1:1
КД Платенсе Сакатеколука II
КД Платенсе Сакатеколука II
Обзор
26.10.2025
КД Платенсе Сакатеколука II
КД Платенсе Сакатеколука II
1:2
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
57%
КД Платенсе Сакатеколука II КД Платенсе Сакатеколука II
43%
Атаки
98
84
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
14
2
Удары в створ ворот
3
3
Игры 7 тур
15.02.2026
CD Cacahuatique Reserves
1:0
ФК Исидро Метапан - Резерв
Завершен
15.02.2026
Zacatecoluca FC Reserves
5:1
КД Агуила - Резерв
Завершен
15.02.2026
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
1:1
КД Платенсе Сакатеколука II
Завершен
14.02.2026
Inter FA Reserves
2:1
CD Hercules Reserves
Завершен
14.02.2026
Муниципал Лимено - Резерв
1:1
Fuerte San Francisco Reserves
Завершен
14.02.2026
ФАС - Резерв
2:2
ФК Альянса Сан-Сальвадор - Резерв
Завершен
Комментарии к матчу
