Превью матча КД Платенсе Сакатеколука II — КД Луис Анхель Фирпо - Резерв

Команда КД Платенсе Сакатеколука II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-23. Команда КД Луис Анхель Фирпо - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-17. Команда КД Платенсе Сакатеколука II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. КД Луис Анхель Фирпо - Резерв забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды КД Луис Анхель Фирпо - Резерв, в том матче сыграли вничью.