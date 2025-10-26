Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн КД Платенсе Сакатеколука II - КД Луис Анхель Фирпо - Резерв 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Резервная лига: КД Платенсе Сакатеколука IIКД Луис Анхель Фирпо - Резерв, 18 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Antonio Toledo Valle.

МСК, 18 тур, Стадион: Estadio Antonio Toledo Valle
Сальвадор - Резервная лига
КД Платенсе Сакатеколука II
20'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
60'
80'
Смотреть онлайн
КД Платенсе Сакатеколука II icon
20'
Счет после первого тайма 1:0
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв icon
60'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв icon
80'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
11'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
20'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
20'
КД Платенсе Сакатеколука II - 1-ый Гол
28'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
35'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
38'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
41'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
46'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука II - Угловой
50'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
52'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
56'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
60'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 2-ой Гол
74'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
80'
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча КД Платенсе Сакатеколука II — КД Луис Анхель Фирпо - Резерв

Команда КД Платенсе Сакатеколука II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-23. Команда КД Луис Анхель Фирпо - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-17. Команда КД Платенсе Сакатеколука II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. КД Луис Анхель Фирпо - Резерв забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды КД Луис Анхель Фирпо - Резерв, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

КД Платенсе Сакатеколука II
КД Платенсе Сакатеколука II
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
КД Платенсе Сакатеколука II
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.08.2025
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
2:2
КД Платенсе Сакатеколука II
КД Платенсе Сакатеколука II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КД Платенсе Сакатеколука II КД Платенсе Сакатеколука II
54%
КД Луис Анхель Фирпо - Резерв КД Луис Анхель Фирпо - Резерв
46%
Атаки
68
76
Угловые
3
10
Удары мимо ворот
7
18
Удары в створ ворот
7
10
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA