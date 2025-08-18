Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн КД Платенсе Сакатеколука - КД Какауатике 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по футболу: КД Платенсе СакатеколукаКД Какауатике, 6 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Antonio Toledo Valle.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Antonio Toledo Valle
Чемпионат Сальвадора по футболу
КД Платенсе Сакатеколука
80'
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
КД Какауатике
25'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
КД Какауатике icon
25'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
КД Платенсе Сакатеколука icon
80'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
19'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
20'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
25'
КД Какауатике - 1-ый Гол
38'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
49'
КД Платенсе Сакатеколука - Незабитый пенальти
50'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
55'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
80'
КД Платенсе Сакатеколука - 2-ой Гол
85'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
90'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,1

Превью матча КД Платенсе Сакатеколука — КД Какауатике

История последних встреч

КД Платенсе Сакатеколука
КД Платенсе Сакатеколука
КД Какауатике
КД Платенсе Сакатеколука
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
09.02.2026
КД Платенсе Сакатеколука
КД Платенсе Сакатеколука
0:1
КД Какауатике
КД Какауатике
Обзор
20.10.2025
КД Какауатике
КД Какауатике
1:3
КД Платенсе Сакатеколука
КД Платенсе Сакатеколука
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КД Платенсе Сакатеколука КД Платенсе Сакатеколука
54%
КД Какауатике КД Какауатике
46%
Атаки
135
89
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
8
5
Игры 6 тур
09.02.2026
ФАС
1:0
Zacatecoluca FC
Завершен
09.02.2026
КД Платенсе Сакатеколука
0:1
КД Какауатике
Завершен
09.02.2026
CD Hercules
1:4
Альянса Сан-Сальвадор
Завершен
09.02.2026
Агуила
1:0
Муниципал Лимено
Завершен
08.02.2026
ФК Луис Анхель Фирпо
1:0
Фуэрте Сан-Франциско
Завершен
08.02.2026
Исидро
0:3
Inter FA
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Динамо Минск Динамо Минск
15 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Трактор Трактор
15 Февраля
14:00
Торпедо Торпедо
Динамо Москва Динамо Москва
15 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
15 Февраля
14:30
Северсталь Северсталь
Нефтехимик Нефтехимик
15 Февраля
17:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
15 Февраля
18:15
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
ЦСКА ЦСКА
15 Февраля
17:00
Кремонезе Кремонезе
Дженоа Дженоа
15 Февраля
17:00
Наполи Наполи
Рома Рома
15 Февраля
22:45
Торино Торино
Болонья Болонья
15 Февраля
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA