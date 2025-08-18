18.08.2025
КД Платенсе Сакатеколука - КД Какауатике 18.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по футболу: КД Платенсе Сакатеколука — КД Какауатике, 6 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Antonio Toledo Valle.
МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Antonio Toledo Valle
Чемпионат Сальвадора по футболу
Завершен
1 : 1
18 августа 2025
КД Какауатике
25'
КД Какауатике
25'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,1
Текстовая трансляция
6'
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
19'
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
20'
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
25'
КД Какауатике - 1-ый Гол
38'
КД Какауатике - Угловой
49'
КД Платенсе Сакатеколука - Незабитый пенальти
50'
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
55'
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
80'
КД Платенсе Сакатеколука - 2-ой Гол
85'
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
90'
КД Какауатике - Угловой
Превью матча КД Платенсе Сакатеколука — КД Какауатике
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
135
89
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
8
5
