Превью матча КД Какауатике — КД Платенсе Сакатеколука

Команда КД Какауатике в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-16. Команда КД Платенсе Сакатеколука, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,7 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-14. Команда КД Какауатике в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. КД Платенсе Сакатеколука забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды КД Платенсе Сакатеколука, в том матче сыграли вничью.