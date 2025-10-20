Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн КД Какауатике - КД Платенсе Сакатеколука 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по футболу: КД КакауатикеКД Платенсе Сакатеколука, 17 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Centro Ecologico El Amaton.

МСК, 17 тур, Стадион: Centro Ecologico El Amaton
Чемпионат Сальвадора по футболу
КД Какауатике
11'
Завершен
1 : 3
20 октября 2025
КД Платенсе Сакатеколука
57'
75'
84'
Смотреть онлайн
КД Какауатике icon
11'
Счет после первого тайма 1:0
КД Платенсе Сакатеколука icon
57'
КД Платенсе Сакатеколука icon
75'
КД Платенсе Сакатеколука icon
84'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
9'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
10'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
11'
КД Какауатике - 1-ый Гол
13'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
19'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
43'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
44'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
57'
КД Платенсе Сакатеколука - 2-ой Гол
64'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
72'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
74'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
75'
КД Платенсе Сакатеколука - 3-ий Гол
81'
Угловой
КД Платенсе Сакатеколука - Угловой
84'
КД Платенсе Сакатеколука - 4-ый Гол
90+6'
Угловой
КД Какауатике - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча КД Какауатике — КД Платенсе Сакатеколука

Команда КД Какауатике в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-16. Команда КД Платенсе Сакатеколука, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,7 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-14. Команда КД Какауатике в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. КД Платенсе Сакатеколука забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды КД Платенсе Сакатеколука, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

КД Какауатике
КД Какауатике
КД Платенсе Сакатеколука
КД Какауатике
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
18.08.2025
КД Платенсе Сакатеколука
КД Платенсе Сакатеколука
1:1
КД Какауатике
КД Какауатике
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КД Какауатике КД Какауатике
51%
КД Платенсе Сакатеколука КД Платенсе Сакатеколука
49%
Атаки
81
65
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
3
6
Игры 17 тур
20.10.2025
Муниципал Лимено
1:2
Агуила
Завершен
20.10.2025
Фуэрте Сан-Франциско
1:4
ФК Луис Анхель Фирпо
Завершен
20.10.2025
КД Какауатике
1:3
КД Платенсе Сакатеколука
Завершен
19.10.2025
Альянса Сан-Сальвадор
0:1
CD Hercules
Завершен
18.10.2025
Zacatecoluca FC
-:-
ФАС
Отменен
Комментарии к матчу
