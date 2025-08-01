Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Лажеаденсе - Айморе 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Гаушу 2: ЛажеаденсеАйморе, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Alviazul.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Alviazul
Чемпионат Гаушу 2
Лажеаденсе
Завершен
0 : 1
01 августа 2025
Айморе
77'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Aimore icon
77'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Lajeadense - Угловой
16'
Угловой
Aimore - Угловой
21'
Угловой
Lajeadense - Угловой
25'
Aimore - Незабитый пенальти
36'
Угловой
Aimore - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Lajeadense - Угловой
60'
Угловой
Lajeadense - Угловой
77'
Aimore - 1-ый Гол
90'
Угловой
Lajeadense - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Лажеаденсе — Айморе

История последних встреч

Лажеаденсе
Лажеаденсе
Айморе
Лажеаденсе
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.08.2025
Айморе
Айморе
2:0
Лажеаденсе
Лажеаденсе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Лажеаденсе Лажеаденсе
47%
Айморе Айморе
53%
Атаки
43
36
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
1
2
Комментарии к матчу
