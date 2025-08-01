Смотреть онлайн Веранополис - Пасу-Фунду РС 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Гаушу 2: Веранополис — Пасу-Фунду РС, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Antonio David Farina.