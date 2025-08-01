01.08.2025
Смотреть онлайн Веранополис - Пасу-Фунду РС 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Гаушу 2: Веранополис — Пасу-Фунду РС, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Antonio David Farina.
МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Antonio David Farina
Чемпионат Гаушу 2
Веранополис
73'
90+6'
Завершен
2 : 1
01 августа 2025
Пасу-Фунду РС
68'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Passo Fundo
68'
Веранополис
73'
Веранополис
90+6'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
8'
Passo Fundo - Угловой
8'
Passo Fundo - Угловой
10'
Passo Fundo - Угловой
18'
Веранополис - Угловой
21'
Веранополис - Угловой
36'
Passo Fundo - Угловой
43'
Веранополис - Угловой
44'
Веранополис - Угловой
45+2'
Веранополис - Угловой
57'
Passo Fundo - Угловой
67'
Passo Fundo - Угловой
68'
Passo Fundo - 1-ый Гол
73'
Веранополис - Угловой
73'
Веранополис - 2-ой Гол
90+6'
Веранополис - 3-ий Гол
Превью матча Веранополис — Пасу-Фунду РС
Статистика матча
Владение мячом
53%
47%
Атаки
51
53
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу