01.08.2025

Смотреть онлайн Веранополис - Пасу-Фунду РС 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Гаушу 2: ВеранополисПасу-Фунду РС, 3 тур . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Antonio David Farina.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Antonio David Farina
Чемпионат Гаушу 2
Веранополис
73'
90+6'
Завершен
2 : 1
01 августа 2025
Пасу-Фунду РС
68'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Passo Fundo icon
68'
Веранополис icon
73'
Веранополис icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Passo Fundo - Угловой
8'
Угловой
Passo Fundo - Угловой
10'
Угловой
Passo Fundo - Угловой
18'
Угловой
Веранополис - Угловой
21'
Угловой
Веранополис - Угловой
36'
Угловой
Passo Fundo - Угловой
43'
Угловой
Веранополис - Угловой
44'
Угловой
Веранополис - Угловой
45+2'
Угловой
Веранополис - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
57'
Угловой
Passo Fundo - Угловой
67'
Угловой
Passo Fundo - Угловой
68'
Passo Fundo - 1-ый Гол
73'
Угловой
Веранополис - Угловой
73'
Веранополис - 2-ой Гол
90+6'
Веранополис - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,3

Превью матча Веранополис — Пасу-Фунду РС

Статистика матча

Владение мячом
Веранополис Веранополис
53%
Пасу-Фунду РС Пасу-Фунду РС
47%
Атаки
51
53
Угловые
6
6
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу
