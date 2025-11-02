02.11.2025
Смотреть онлайн Sheff Utd (W) - Durham (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — England FA WSL 2: Sheff Utd (W) — Durham (W), 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Olympic Legacy Park.
МСК, 7 тур, Стадион: Olympic Legacy Park
England FA WSL 2
Sheff Utd (W)
43'
49'
Отменен
2 : 0
02 ноября 2025
Текстовая трансляция
9'
Sheff Utd (W) - Угловой
15'
Durham (W) - Угловой
16'
Durham (W) - Угловой
31'
Sheff Utd (W) - Угловой
32'
Sheff Utd (W) - Угловой
43'
Sheff Utd (W) - Угловой
43'
Sheff Utd (W) - 1-ый Гол
45+2'
Sheff Utd (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Sheff Utd (W) - 2-ой Гол
54'
Sheff Utd (W) - Угловой
66'
Sheff Utd (W) - Угловой
Превью матча Sheff Utd (W) — Durham (W)
История последних встреч
Sheff Utd (W)
Durham (W)
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.09.2025
Durham (W)
1:1
Sheff Utd (W)
Статистика матча
Владение мячом
58%
42%
Атаки
85
73
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
8
1
