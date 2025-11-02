Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Sheff Utd (W) - Durham (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияEngland FA WSL 2: Sheff Utd (W)Durham (W), 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Olympic Legacy Park.

МСК, 7 тур, Стадион: Olympic Legacy Park
England FA WSL 2
Sheff Utd (W)
43'
49'
Отменен
2 : 0
02 ноября 2025
Durham (W)
Sheff Utd (W) icon
43'
Счет после первого тайма 1:0
Sheff Utd (W) icon
49'
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Sheff Utd (W) - Угловой
15'
Угловой
Durham (W) - Угловой
16'
Угловой
Durham (W) - Угловой
31'
Угловой
Sheff Utd (W) - Угловой
32'
Угловой
Sheff Utd (W) - Угловой
43'
Угловой
Sheff Utd (W) - Угловой
43'
Sheff Utd (W) - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Sheff Utd (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Sheff Utd (W) - 2-ой Гол
54'
Угловой
Sheff Utd (W) - Угловой
66'
Угловой
Sheff Utd (W) - Угловой

Превью матча Sheff Utd (W) — Durham (W)

История последних встреч

Sheff Utd (W)
Sheff Utd (W)
Durham (W)
Sheff Utd (W)
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
24.09.2025
Durham (W)
Durham (W)
1:1
Sheff Utd (W)
Sheff Utd (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Sheff Utd (W) Sheff Utd (W)
58%
Durham (W) Durham (W)
42%
Атаки
85
73
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
8
1
Игры 7 тур
02.11.2025
Sunderland (W)
2:3
Bristol City (W)
Отменен
02.11.2025
Sheff Utd (W)
2:0
Durham (W)
Отменен
Комментарии к матчу
