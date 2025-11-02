Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Sunderland (W) - Bristol City (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияEngland FA WSL 2: Sunderland (W)Bristol City (W), 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Hetton Centre.

МСК, 7 тур, Стадион: The Hetton Centre
England FA WSL 2
Sunderland (W)
43'
45+1'
Отменен
2 : 3
02 ноября 2025
Bristol City (W)
14'
18'
24'
Bristol City (W) icon
14'
Bristol City (W) icon
18'
Bristol City (W) icon
24'
Sunderland (W) icon
43'
Sunderland (W) icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Sunderland (W) - Угловой
7'
Угловой
Sunderland (W) - Угловой
8'
Угловой
Sunderland (W) - Угловой
14'
Bristol City (W) - 1-ый Гол
18'
Угловой
Bristol City (W) - Угловой
18'
Bristol City (W) - 2-ой Гол
24'
Bristol City (W) - 3-ий Гол
28'
Угловой
Bristol City (W) - Угловой
40'
Угловой
Sunderland (W) - Угловой
43'
Sunderland (W) - 4-ый Гол
45+1'
Sunderland (W) - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 2:3

Превью матча Sunderland (W) — Bristol City (W)

Статистика матча

Владение мячом
Sunderland (W) Sunderland (W)
46%
Bristol City (W) Bristol City (W)
54%
Атаки
38
35
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
5
4
Игры 7 тур
02.11.2025
Sunderland (W)
2:3
Bristol City (W)
Отменен
02.11.2025
Sheff Utd (W)
2:0
Durham (W)
Отменен
Комментарии к матчу
