02.11.2025
Смотреть онлайн Sunderland (W) - Bristol City (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — England FA WSL 2: Sunderland (W) — Bristol City (W), 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Hetton Centre.
МСК, 7 тур, Стадион: The Hetton Centre
England FA WSL 2
Sunderland (W)
43'
45+1'
Отменен
2 : 3
02 ноября 2025
Bristol City (W)
14'
18'
24'
Счет после первого тайма 2:3
Текстовая трансляция
6'
Sunderland (W) - Угловой
7'
Sunderland (W) - Угловой
8'
Sunderland (W) - Угловой
14'
Bristol City (W) - 1-ый Гол
18'
Bristol City (W) - Угловой
18'
Bristol City (W) - 2-ой Гол
24'
Bristol City (W) - 3-ий Гол
28'
Bristol City (W) - Угловой
40'
Sunderland (W) - Угловой
43'
Sunderland (W) - 4-ый Гол
45+1'
Sunderland (W) - 5-ый Гол
Превью матча Sunderland (W) — Bristol City (W)
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
38
35
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
5
4
