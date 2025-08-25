25.08.2025
Смотреть онлайн Шималтенанго - КСД Чикимулилья 25.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала. Дивизион Примера. Футбол: Шималтенанго — КСД Чикимулилья, 6 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 6 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Шималтенанго
25'
Отменен
1 : 4
25 августа 2025
КСД Чикимулилья
14'
36'
45'
72'
КСД Чикимулилья
14'
Шималтенанго
25'
КСД Чикимулилья
36'
КСД Чикимулилья
45'
Счет после первого тайма 1:3 : 1,1
КСД Чикимулилья
72'
Текстовая трансляция
3'
Шималтенанго - Угловой
5'
Шималтенанго - Угловой
6'
КСД Чикимулилья - Угловой
9'
КСД Чикимулилья - Угловой
14'
КСД Чикимулилья - 1-ый Гол
25'
Шималтенанго - 2-ой Гол
31'
КСД Чикимулилья - Угловой
36'
КСД Чикимулилья - 3-ий Гол
42'
Шималтенанго - Угловой
45'
КСД Чикимулилья - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3 : 1,1
55'
КСД Чикимулилья - Угловой
65'
КСД Чикимулилья - Угловой
72'
КСД Чикимулилья - 5-ый Гол
77'
Шималтенанго - Угловой
87'
Шималтенанго - Угловой
88'
Шималтенанго - Угловой
89'
КСД Чикимулилья - Угловой
90'
КСД Чикимулилья - Угловой
Превью матча Шималтенанго — КСД Чикимулилья
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
99
102
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
0
4
Удары в створ ворот
3
10
Комментарии к матчу