25.08.2025

Смотреть онлайн Шималтенанго - КСД Чикимулилья 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала. Дивизион Примера. Футбол: ШималтенангоКСД Чикимулилья, 6 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
Гватемала. Дивизион Примера. Футбол
Шималтенанго
25'
Отменен
1 : 4
25 августа 2025
КСД Чикимулилья
14'
36'
45'
72'
КСД Чикимулилья icon
14'
Шималтенанго icon
25'
КСД Чикимулилья icon
36'
КСД Чикимулилья icon
45'
Счет после первого тайма 1:3 : 1,1
КСД Чикимулилья icon
72'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Шималтенанго - Угловой
5'
Угловой
Шималтенанго - Угловой
6'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
9'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
14'
КСД Чикимулилья - 1-ый Гол
25'
Шималтенанго - 2-ой Гол
31'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
36'
КСД Чикимулилья - 3-ий Гол
42'
Угловой
Шималтенанго - Угловой
45'
КСД Чикимулилья - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3 : 1,1
55'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
65'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
72'
КСД Чикимулилья - 5-ый Гол
77'
Угловой
Шималтенанго - Угловой
87'
Угловой
Шималтенанго - Угловой
88'
Угловой
Шималтенанго - Угловой
89'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой
90'
Угловой
КСД Чикимулилья - Угловой

Превью матча Шималтенанго — КСД Чикимулилья

История последних встреч

Шималтенанго
Шималтенанго
КСД Чикимулилья
Шималтенанго
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
29.01.2026
КСД Чикимулилья
КСД Чикимулилья
4:1
Шималтенанго
Шималтенанго
Обзор
12.10.2025
КСД Чикимулилья
КСД Чикимулилья
2:1
Шималтенанго
Шималтенанго
Обзор

Статистика матча

Атаки
99
102
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
0
4
Удары в створ ворот
3
10
Игры 6 тур
12.02.2026
ФК Киш
1:2
Коатепеке
Завершен
12.02.2026
Депортиво Сакачиспас
3:0
КСД Чикимулилья
Завершен
12.02.2026
Сучитепекес
2:1
Huehuetecos FC
Завершен
12.02.2026
Santa Lucia Cotzumalguapa
2:1
Сан-Бенито Петен
Завершен
12.02.2026
Aguacatan FC
2:1
Deportivo Gomerano
Завершен
12.02.2026
Nueva Santa Rosa CDF
1:0
Истапа
Завершен
12.02.2026
Депортиво Сан Педро
2:1
Chichicasteco FC
Завершен
12.02.2026
Нуэва Консепсьон
2:1
Ювентуд Копалера
Завершен
12.02.2026
Шималтенанго
2:1
Ипала
Завершен
12.02.2026
Депортиво Карча
1:0
АФФ Гватемала
Завершен
