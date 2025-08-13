Смотреть онлайн Онсе Кальдас - Хуракан 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Онсе Кальдас — Хуракан, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Палогранде. Судить этот матч будет Ramon Abatti Abel.
Превью матча Онсе Кальдас — Хуракан
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ramon Abatti Abel (Бразилия).
За последние 10 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Ramon Abatti Abel назначал пенальти