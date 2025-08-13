Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн Онсе Кальдас - Хуракан 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Онсе КальдасХуракан, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Палогранде. Судить этот матч будет Ramon Abatti Abel.

МСК, 4 тур, Стадион: Палогранде
Южноамериканский кубок по футболу
Онсе Кальдас
Дайро Морено 57'
Завершен
1 : 0
13 августа 2025
Хуракан
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
Дайро Морено icon
57'
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,0
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
34'
Угловой
Хуракан - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
50'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
51'
Угловой
Хуракан - Угловой
57'
Дайро Морено - 1-ый Гол
69'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
75'
Угловой
Хуракан - Угловой
80'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
81'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
90+4'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 0,0

Превью матча Онсе Кальдас — Хуракан

Онсе Кальдас Онсе Кальдас
12
Колумбия
James Aguirre
22
Колумбия
Juan Cuesta
19
Колумбия
Mateo Garcia
18
Колумбия
Jaider Riquett
24
Колумбия
Luis Palacios
23
Колумбия
Kevin Andres Cuesta Rodriguez
7
Колумбия
Майкл Барриос
10
Колумбия
Luis Sanchez
20
Колумбия
Alejandro Garcia
28
Колумбия
Mateo Zuleta Garcia
17
Колумбия
Дайро Морено
Тренер
Колумбия
Hernan Dario Herrera Ramirez
Хуракан Хуракан
1
Эквадор
Эрнан Галиндес
24
Аргентина
Tomas Guidara
6
Аргентина
Fabio Pereyra
30
Аргентина
Неуэн Пас
25
Аргентина
Cesar Ibanez
5
Аргентина
Leonel Peerez
8
Аргентина
Leonardo Gil
21
Аргентина
Juan Bizans
20
Аргентина
Pedro Ojeda
16
Аргентина
Rodrigo Cabral
7
Аргентина
Matias Tissera
Тренер
Аргентина
Франк Дарио Куделка

История последних встреч

Онсе Кальдас
Онсе Кальдас
Хуракан
Онсе Кальдас
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
20.08.2025
Хуракан
Хуракан
1:3
Онсе Кальдас
Онсе Кальдас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Онсе Кальдас Онсе Кальдас
59%
Хуракан Хуракан
41%
Атаки
97
78
Угловые
6
3
Фолы
16
14
Удары (всего)
11
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
7
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ramon Abatti Abel (Бразилия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 55 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Ramon Abatti Abel назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Кремонезе Кремонезе
9 Февраля
20:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
9 Февраля
18:30
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
Челны Челны
9 Февраля
17:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
9 Февраля
18:30
ХК Челмет ХК Челмет
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
9 Февраля
16:30
Рома Рома
Кальяри Кальяри
9 Февраля
22:45
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
9 Февраля
17:00
Партизан Партизан
BC Dubai BC Dubai
9 Февраля
22:00
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
СКА-Нева СКА-Нева
9 Февраля
17:00
Вильярреал Вильярреал
Эспаньол Эспаньол
9 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA