Смотреть онлайн Онсе Кальдас - Хуракан 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Онсе Кальдас — Хуракан, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Палогранде. Судить этот матч будет Ramon Abatti Abel.