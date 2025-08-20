Смотреть онлайн Хуракан - Онсе Кальдас 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Хуракан — Онсе Кальдас, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Томас Адольфо Дуко. Судить этот матч будет Paulo Cesar Zanovelli da Silva.
Превью матча Хуракан — Онсе Кальдас
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Бразилия).
За последние 15 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 27% (4 из 15 матчей) Paulo Cesar Zanovelli da Silva назначал пенальти