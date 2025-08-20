Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Хуракан - Онсе Кальдас 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: ХураканОнсе Кальдас, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Томас Адольфо Дуко. Судить этот матч будет Paulo Cesar Zanovelli da Silva.

МСК, 4 тур, Стадион: Эстадио Томас Адольфо Дуко
Южноамериканский кубок по футболу
Хуракан
Matko Miljevic 39'
Завершен
1 : 3
20 августа 2025
Онсе Кальдас
Дайро Морено 40'
Майкл Барриос 65'
Дайро Морено 88'
Смотреть онлайн
Matko Miljevic icon
39'
Дайро Морено icon
40'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,2
Майкл Барриос icon
65'
Дайро Морено icon
88'
Матч закончился со счётом 1:3 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Хуракан - Угловой
12'
Угловой
Хуракан - Угловой
27'
Угловой
Хуракан - Угловой
29'
Угловой
Хуракан - Угловой
39'
Matko Miljevic - 1-ый Гол
40'
Дайро Морено - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 3,2
50'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
59'
Угловой
Хуракан - Угловой
65'
Майкл Барриос - 3-ий Гол
79'
Угловой
Хуракан - Угловой
87'
Угловой
Онсе Кальдас - Угловой
88'
Дайро Морено - 4-ый Гол
90+8'
Угловой
Хуракан - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 3,2

Превью матча Хуракан — Онсе Кальдас

Хуракан Хуракан
1
Эквадор
Эрнан Галиндес
24
Аргентина
Tomas Guidara
6
Аргентина
Fabio Pereyra
30
Аргентина
Неуэн Пас
25
Аргентина
Cesar Ibanez
5
Аргентина
Leonel Peerez
8
Аргентина
Leonardo Gil
21
Аргентина
Juan Bizans
18
Аргентина
Matko Miljevic
16
Аргентина
Rodrigo Cabral
23
Аргентина
Luciano Gimenez
Тренер
Аргентина
Франк Дарио Куделка
Онсе Кальдас Онсе Кальдас
12
Колумбия
James Aguirre
24
Колумбия
Luis Palacios
23
Колумбия
Kevin Andres Cuesta Rodriguez
18
Колумбия
Jaider Riquett
22
Колумбия
Juan Cuesta
19
Колумбия
Mateo Garcia
7
Колумбия
Майкл Барриос
10
Колумбия
Luis Sanchez
20
Колумбия
Alejandro Garcia
28
Колумбия
Mateo Zuleta Garcia
17
Колумбия
Дайро Морено
Тренер
Колумбия
Hernan Dario Herrera Ramirez

Статистика матча

Владение мячом
Хуракан Хуракан
63%
Онсе Кальдас Онсе Кальдас
37%
Атаки
129
56
Угловые
7
2
Фолы
9
7
Удары (всего)
8
9
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
7
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Бразилия).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 56 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 27% (4 из 15 матчей) Paulo Cesar Zanovelli da Silva назначал пенальти

Комментарии к матчу
