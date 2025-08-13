Смотреть онлайн Индепендьенте Валье - Мушук Руна 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Индепендьенте Валье — Мушук Руна, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Banco De Guayaquil. Судить этот матч будет Gery Vargas Carreno.
Превью матча Индепендьенте Валье — Мушук Руна
Команда Индепендьенте Валье в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 августа 2025 на поле команды Мушук Руна, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Gery Vargas Carreno (Боливия).
За последние 2 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 50% (1 из 2 матчей) Gery Vargas Carreno назначал пенальти