13.08.2025

Смотреть онлайн Индепендьенте Валье - Мушук Руна 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Индепендьенте ВальеМушук Руна, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Banco De Guayaquil. Судить этот матч будет Gery Vargas Carreno.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Banco De Guayaquil
Южноамериканский кубок по футболу
Индепендьенте Валье
Клаудио Спинелли 19'
Завершен
1 : 0
13 августа 2025
Мушук Руна
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Клаудио Спинелли icon
19'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
8'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
19'
Клаудио Спинелли - 1-ый Гол
34'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
38'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
56'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
64'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
70'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
85'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
90+2'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Индепендьенте Валье — Мушук Руна

Команда Индепендьенте Валье в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 августа 2025 на поле команды Мушук Руна, в том матче победу одержали хозяева.

Индепендьенте Валье Индепендьенте Валье
22
Аргентина
Guido Villar
13
Чили
Matias Fernandez
14
Аргентина
Mateo Carabajal
5
Аргентина
Richard Schunke
15
Эквадор
Gustavo Cortez
6
Эквадор
Джорди Альцивар
77
Аргентина
Клаудио Спинелли
55
Эквадор
Darwin Guagua
7
Эквадор
Patrik Kleiver Mercado Altamirano
26
Эквадор
Хуан Касарес
17
Эквадор
Aron Rodriguez
Тренер
Испания
Javier Rabanal Hernandez
Мушук Руна Мушук Руна
25
Уругвай
Rodrigo Formento
14
Колумбия
Steven Tapiero Rodallega
31
Эквадор
Glendys Mina
2
Уругвай
Bryan Bentaberry
29
Эквадор
Dennis Quintero
19
Эквадор
Angel Gracia
32
Эквадор
Carlos Orejuela
26
Эквадор
Kevin Peralta
5
Эквадор
Nicolas Davila
49
Уругвай
Jonathan Dos Santos
55
Уругвай
Joaquin Verges
Тренер
Аргентина
Fabian Alberto Frias

История последних встреч

Индепендьенте Валье
Индепендьенте Валье
Мушук Руна
Индепендьенте Валье
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.08.2025
Мушук Руна
Мушук Руна
2:1
Индепендьенте Валье
Индепендьенте Валье
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Индепендьенте Валье Индепендьенте Валье
63%
Мушук Руна Мушук Руна
37%
Атаки
92
90
Угловые
9
1
Фолы
14
14
Удары (всего)
13
9
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gery Vargas Carreno (Боливия).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Gery Vargas Carreno назначал пенальти

Комментарии к матчу
