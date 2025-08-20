Смотреть онлайн Мушук Руна - Индепендьенте Валье 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Мушук Руна — Индепендьенте Валье, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio COAC Mushuc Runa. Судить этот матч будет Edina Alves Batista.
Превью матча Мушук Руна — Индепендьенте Валье
Команда Мушук Руна в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Индепендьенте Валье, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Мушук Руна в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Индепендьенте Валье забивает 0, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Edina Alves Batista (Бразилия).
За последние 7 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Edina Alves Batista назначал пенальти