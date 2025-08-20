Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Мушук Руна - Индепендьенте Валье 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Мушук РунаИндепендьенте Валье, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio COAC Mushuc Runa. Судить этот матч будет Edina Alves Batista.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio COAC Mushuc Runa
Южноамериканский кубок по футболу
Мушук Руна
Walter Chala 45+2'
Кристиан Пенилла 71'
Завершен
2 : 1
20 августа 2025
Индепендьенте Валье
Майкл Хойос 90+10'
Смотреть онлайн
Walter Chala icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:0
Кристиан Пенилла icon
71'
Майкл Хойос icon
90+10'
Матч закончился со счётом 2:1
Мушук Руна
Пенальти
Индепендьенте Валье icon
Пенальти
Индепендьенте Валье icon
Пенальти
Индепендьенте Валье icon
Пенальти
Мушук Руна
Пенальти
Индепендьенте Валье icon
Пенальти
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
13'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
20'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
28'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
43'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
45'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
45+2'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
45+2'
Walter Chala - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
69'
Угловой
Мушук Руна - Угловой
71'
Кристиан Пенилла - 2-ой Гол
81'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
84'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
86'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
90+8'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
90+9'
Угловой
Индепендьенте Валье - Угловой
90+10'
Майкл Хойос - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1
1-ый
Мушук Руна - Пенальти
1-ый
Индепендьенте Валье - Пенальти
2-ой
Индепендьенте Валье - Пенальти
3-ий
Индепендьенте Валье - Пенальти
4-ый
Мушук Руна - Пенальти
4-ый
Индепендьенте Валье - Пенальти

Превью матча Мушук Руна — Индепендьенте Валье

Команда Мушук Руна в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Индепендьенте Валье, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Мушук Руна в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Индепендьенте Валье забивает 0, пропускает 0.

Мушук Руна Мушук Руна
25
Уругвай
Rodrigo Formento
26
Эквадор
Kevin Peralta
29
Эквадор
Dennis Quintero
2
Уругвай
Bryan Bentaberry
44
Эквадор
Walter Chala
5
Эквадор
Nicolas Davila
14
Колумбия
Steven Tapiero Rodallega
32
Эквадор
Carlos Orejuela
55
Уругвай
Joaquin Verges
19
Эквадор
Angel Gracia
49
Уругвай
Jonathan Dos Santos
Тренер
Аргентина
Fabian Alberto Frias
Индепендьенте Валье Индепендьенте Валье
22
Аргентина
Guido Villar
13
Чили
Matias Fernandez
14
Аргентина
Mateo Carabajal
5
Аргентина
Richard Schunke
15
Эквадор
Gustavo Cortez
26
Эквадор
Хуан Касарес
6
Эквадор
Джорди Альцивар
30
Эквадор
Ренато Ибарра
55
Эквадор
Darwin Guagua
77
Аргентина
Клаудио Спинелли
17
Эквадор
Aron Rodriguez
Тренер
Испания
Javier Rabanal Hernandez

Статистика матча

Владение мячом
Мушук Руна Мушук Руна
28%
Индепендьенте Валье Индепендьенте Валье
72%
Атаки
52
81
Угловые
4
9
Фолы
14
8
Удары (всего)
4
11
Удары мимо ворот
6,6,0
13,13,0
Удары в створ ворот
2,2,0
6,6,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Edina Alves Batista (Бразилия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 6.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Edina Alves Batista назначал пенальти

Комментарии к матчу
