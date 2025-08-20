Превью матча Мушук Руна — Индепендьенте Валье

Команда Мушук Руна в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Индепендьенте Валье, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Мушук Руна в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Индепендьенте Валье забивает 0, пропускает 0.