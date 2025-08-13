Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Америка Кали - Флуминенсе 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Америка КалиФлуминенсе, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро. Судить этот матч будет Cristian Garay.

МСК, 4 тур, Стадион: Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро
Южноамериканский кубок по футболу
Америка Кали
Cristian Barrios 90+3'
Завершен
1 : 2
13 августа 2025
Флуминенсе
Жерсон Кандело 7'
Agustin Canobbio 15'
Жерсон Кандело icon
7'
Agustin Canobbio icon
15'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
Cristian Barrios icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,1
Текстовая трансляция
7'
Candelo - 1-ый Гол
9'
Угловой
Америка Кали - Угловой
15'
Agustin Canobbio - 2-ой Гол
27'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
45+1'
Угловой
Америка Кали - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 1,1
47'
Угловой
Америка Кали - Угловой
51'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
60'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
67'
Угловой
Америка Кали - Угловой
71'
Угловой
Америка Кали - Угловой
72'
Угловой
Америка Кали - Угловой
72'
Угловой
Америка Кали - Угловой
73'
Угловой
Америка Кали - Угловой
73'
Угловой
Америка Кали - Угловой
74'
Угловой
Америка Кали - Угловой
74'
Угловой
Америка Кали - Угловой
90+3'
Угловой
Америка Кали - Угловой
90+3'
Cristian Barrios - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,1

Превью матча Америка Кали — Флуминенсе

Команда Америка Кали в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-3. Команда Флуминенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-5. Команда Америка Кали в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Флуминенсе забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 августа 2025 на поле команды Флуминенсе, в том матче победу одержали хозяева.

Америка Кали Америка Кали
12
Колумбия
Jorge Ivan Soto Botero
6
Колумбия
Cristian Tovar
24
Колумбия
Jean Carlos Pestana
92
Колумбия
Жерсон Кандело
14
Колумбия
Marcos Mina
5
Колумбия
Josen David Escobar del Duca
10
Колумбия
Rafael Carrascal
7
Колумбия
Cristian Barrios
21
Колумбия
Sebastian Navarro Otalora
17
Колумбия
Jan Lucumi
9
Перу
Luis Ramos
Тренер
Италия
Габриэль Раймонди
Флуминенсе Флуминенсе
1
Бразилия
Фабио
2
Бразилия
Samuel Xavier
26
Бразилия
Маноел
22
Аргентина
Juan Pablo Freytes
6
Бразилия
Rene
35
Бразилия
Hercules Pereira Do Nascimento
8
Бразилия
Matheus Martinelli
90
Колумбия
Kevin Serna
45
Бразилия
Vinicius Lima
17
Уругвай
Agustin Canobbio
9
Бразилия
Эверальдо
Тренер
Бразилия
Ренато Гаучо

История последних встреч

Америка Кали
Америка Кали
Флуминенсе
Америка Кали
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.08.2025
Флуминенсе
Флуминенсе
2:0
Америка Кали
Америка Кали
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Америка Кали Америка Кали
68%
Флуминенсе Флуминенсе
32%
Атаки
113
72
Угловые
12
3
Фолы
10
8
Удары (всего)
10
7
Удары мимо ворот
18
8
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Cristian Garay (Чили).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 38 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Cristian Garay назначал пенальти

