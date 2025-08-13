Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу : Америка Кали — Флуминенсе , 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро . Судить этот матч будет Cristian Garay .

Превью матча Америка Кали — Флуминенсе

Команда Америка Кали в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-3. Команда Флуминенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-5. Команда Америка Кали в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Флуминенсе забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 августа 2025 на поле команды Флуминенсе, в том матче победу одержали хозяева.