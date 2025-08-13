Смотреть онлайн Америка Кали - Флуминенсе 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Америка Кали — Флуминенсе, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Паскаль Гуэрреро. Судить этот матч будет Cristian Garay.
Превью матча Америка Кали — Флуминенсе
Команда Америка Кали в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-3. Команда Флуминенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-5. Команда Америка Кали в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Флуминенсе забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 августа 2025 на поле команды Флуминенсе, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Cristian Garay (Чили).
За последние 8 матчей судья показал 38 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (2 из 8 матчей) Cristian Garay назначал пенальти