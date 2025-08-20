Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Флуминенсе - Америка Кали 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: ФлуминенсеАмерика Кали, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Alexis Herrera.

МСК, 4 тур, Стадион: Маракана
Южноамериканский кубок по футболу
Флуминенсе
Kevin Serna 23'
Matheus Martinelli 56'
Завершен
2 : 0
20 августа 2025
Америка Кали
Kevin Serna icon
23'
Счет после первого тайма 1:0
Matheus Martinelli icon
56'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
23'
Kevin Serna - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
45+5'
Угловой
Америка Кали - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Matheus Martinelli - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Флуминенсе — Америка Кали

Команда Флуминенсе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Флуминенсе Флуминенсе
1
Бразилия
Фабио
2
Бразилия
Samuel Xavier
26
Бразилия
Маноел
22
Аргентина
Juan Pablo Freytes
6
Бразилия
Rene
45
Бразилия
Vinicius Lima
8
Бразилия
Matheus Martinelli
17
Уругвай
Agustin Canobbio
35
Бразилия
Hercules Pereira Do Nascimento
90
Колумбия
Kevin Serna
9
Бразилия
Эверальдо
Тренер
Бразилия
Ренато Гаучо
Америка Кали Америка Кали
12
Колумбия
Jorge Ivan Soto Botero
2
Колумбия
Даниэль Боканегра
6
Колумбия
Cristian Tovar
24
Колумбия
Jean Carlos Pestana
92
Колумбия
Жерсон Кандело
5
Колумбия
Josen David Escobar del Duca
10
Колумбия
Rafael Carrascal
14
Колумбия
Marcos Mina
7
Колумбия
Cristian Barrios
11
Венесуэла
John Murillo
22
Аргентина
Rodrigo Holgado
Тренер
Италия
Габриэль Раймонди

Статистика матча

Владение мячом
Флуминенсе Флуминенсе
39%
Америка Кали Америка Кали
61%
Атаки
101
121
Угловые
1
1
Фолы
9
13
Удары (всего)
13
4
Удары мимо ворот
16
5
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alexis Herrera (Венесуэла).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 2 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Alexis Herrera назначал пенальти

Комментарии к матчу
