Смотреть онлайн Флуминенсе - Америка Кали 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Флуминенсе — Америка Кали, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Alexis Herrera.