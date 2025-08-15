Смотреть онлайн Ценрал Кордоба - Ланус 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Ценрал Кордоба — Ланус, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Unico Madre De Ciudades. Судить этот матч будет Kevin Ortega.
Превью матча Ценрал Кордоба — Ланус
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Kevin Ortega (Перу).
За последние 9 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 33% (3 из 9 матчей) Kevin Ortega назначал пенальти