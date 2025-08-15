Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Ценрал Кордоба - Ланус 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Ценрал КордобаЛанус, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Unico Madre De Ciudades. Судить этот матч будет Kevin Ortega.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Unico Madre De Ciudades
Южноамериканский кубок по футболу
Ценрал Кордоба
Gaston Veron 58'
Завершен
1 : 0
15 августа 2025
Ланус
Счет после первого тайма 0:0
Gaston Veron icon
58'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Ланус - Угловой
11'
Угловой
Ланус - Угловой
23'
Угловой
Ланус - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
49'
Угловой
Ланус - Угловой
58'
Угловой
Ценрал Кордоба SdE - Угловой
58'
Gaston Veron - 1-ый Гол
69'
Угловой
Ланус - Угловой
78'
Угловой
Ланус - Угловой
90+5'
Угловой
Ланус - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Ценрал Кордоба — Ланус

Ценрал Кордоба Ценрал Кордоба
1
Аргентина
Алан Агуерре
33
Аргентина
Santiago Moyano
2
Аргентина
Lucas Nicolas Abascia
32
Аргентина
Jonathan Galvan
24
Аргентина
Brian Cufre
25
Парагвай
Jose Ignacio Florentin Bobadilla
8
Аргентина
Ivan Gomez
11
Аргентина
Matias Mijail Perello
10
Аргентина
Gaston Veron
77
Lucas Agustin Besozzi
19
Аргентина
Matias Godoy
Тренер
Аргентина
Омар Де Фелипе
Ланус Ланус
26
Аргентина
Nahuel Losada
4
Уругвай
Gonzalo Perez
24
Аргентина
Карлос Роберто Изкердоз
2
Аргентина
Эсекьель Муноз
6
Аргентина
Sasha Julian Marcich
30
Аргентина
Agustin Cardozo
39
Аргентина
Agustin Medina
11
Аргентина
Эдуардо Сальвио
8
Аргентина
Franco Watson
25
Dylan Aquino
19
Аргентина
Rodrigo Castillo
Тренер
Аргентина
Маурисио Пеллегрино

История последних встреч

Ценрал Кордоба
Ценрал Кордоба
Ланус
Ценрал Кордоба
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.08.2025
Ланус
Ланус
5:2
Ценрал Кордоба
Ценрал Кордоба
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ценрал Кордоба Ценрал Кордоба
43%
Ланус Ланус
57%
Атаки
84
103
Угловые
1
7
Фолы
16
13
Удары (всего)
5
9
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
2
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Kevin Ortega (Перу).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 33% (3 из 9 матчей) Kevin Ortega назначал пенальти

Комментарии к матчу
