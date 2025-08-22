Смотреть онлайн Ланус - Ценрал Кордоба 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Ланус — Ценрал Кордоба, 4 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ланус. Судить этот матч будет Cristian Garay.
Превью матча Ланус — Ценрал Кордоба
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Cristian Garay (Чили).
За последние 6 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 33% (2 из 6 матчей) Cristian Garay назначал пенальти