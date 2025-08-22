Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Ланус - Ценрал Кордоба 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: ЛанусЦенрал Кордоба, 4 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ланус. Судить этот матч будет Cristian Garay.

МСК, 4 тур, Стадион: Стадион Ланус
Южноамериканский кубок по футболу
Ланус
Dylan Aquino 90+1'
Завершен
5 : 2
22 августа 2025
Ценрал Кордоба
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Dylan Aquino icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Ланус
Пенальти
Ценрал Кордоба SdE icon
Пенальти
Ланус
Пенальти
Ценрал Кордоба SdE icon
Пенальти
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Ценрал Кордоба SdE - Угловой
18'
Угловой
Ценрал Кордоба SdE - Угловой
43'
Угловой
Ценрал Кордоба SdE - Угловой
45+2'
Угловой
Ценрал Кордоба SdE - Угловой
45+3'
Угловой
Ценрал Кордоба SdE - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
49'
Угловой
Ценрал Кордоба SdE - Угловой
54'
Угловой
Ланус - Угловой
57'
Угловой
Ланус - Угловой
58'
Угловой
Ланус - Угловой
59'
Угловой
Ланус - Угловой
71'
Угловой
Ланус - Угловой
73'
Угловой
Ланус - Угловой
79'
Угловой
Ланус - Угловой
79'
Угловой
Ланус - Угловой
90+1'
Dylan Aquino - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
1-ый
Ланус - Пенальти
3-ий
Ценрал Кордоба SdE - Пенальти
2-ой
Ланус - Пенальти
4-ый
Ценрал Кордоба SdE - Пенальти

Превью матча Ланус — Ценрал Кордоба

Ланус Ланус
26
Аргентина
Nahuel Losada
4
Уругвай
Gonzalo Perez
24
Аргентина
Карлос Роберто Изкердоз
13
Парагвай
Jose Canale
6
Аргентина
Sasha Julian Marcich
11
Аргентина
Эдуардо Сальвио
30
Аргентина
Agustin Cardozo
39
Аргентина
Agustin Medina
8
Аргентина
Franco Watson
14
Аргентина
Alexis Canelo
19
Аргентина
Rodrigo Castillo
Тренер
Аргентина
Маурисио Пеллегрино
Ценрал Кордоба Ценрал Кордоба
1
Аргентина
Алан Агуерре
20
Аргентина
Fernando Martinez
6
Facundo Mansilla
2
Аргентина
Lucas Nicolas Abascia
32
Аргентина
Jonathan Galvan
24
Аргентина
Brian Cufre
11
Аргентина
Matias Mijail Perello
25
Парагвай
Jose Ignacio Florentin Bobadilla
12
Аргентина
Leonardo Heredia
19
Аргентина
Matias Godoy
10
Аргентина
Gaston Veron
Тренер
Аргентина
Омар Де Фелипе

Статистика матча

Владение мячом
Ланус Ланус
59%
Ценрал Кордоба Ценрал Кордоба
41%
Атаки
127
97
Угловые
8
6
Фолы
14
11
Удары (всего)
13
4
Удары мимо ворот
18,18,0
7,7,0
Удары в створ ворот
7,7,0
4,4,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Cristian Garay (Чили).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 31 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Cristian Garay назначал пенальти

Комментарии к матчу
