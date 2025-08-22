Смотреть онлайн Ланус - Ценрал Кордоба 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южноамериканский кубок по футболу: Ланус — Ценрал Кордоба, 4 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Ланус. Судить этот матч будет Cristian Garay.