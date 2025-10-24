Смотреть онлайн Трайскирхен - Мархфельд Донау-Ауэн 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия - Регионаллига - Восток: Трайскирхен — Мархфельд Донау-Ауэн, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportzentrum Traiskirchen.
Превью матча Трайскирхен — Мархфельд Донау-Ауэн
Команда Трайскирхен в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 26-11. Команда Мархфельд Донау-Ауэн, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-12. Команда Трайскирхен в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Мархфельд Донау-Ауэн забивает 1, пропускает 1.