24.10.2025

Смотреть онлайн Кремс - Хорн 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияАвстрия - Регионаллига - Восток: КремсХорн, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sepp-Doll-Stadion.

МСК, 13 тур, Стадион: Sepp-Doll-Stadion
Австрия - Регионаллига - Восток
Кремс
86'
Завершен
1 : 0
24 октября 2025
Хорн
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Кремс icon
86'
Текстовая трансляция
22'
Угловой
Кремс - Угловой
22'
Угловой
Кремс - Угловой
27'
Угловой
Хорн - Угловой
29'
Угловой
Хорн - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
Хорн - Угловой
57'
Угловой
Хорн - Угловой
59'
Угловой
Хорн - Угловой
59'
Угловой
Хорн - Угловой
79'
Угловой
Кремс - Угловой
85'
Угловой
Хорн - Угловой
86'
Кремс - 1-ый Гол
90+6'
Угловой
Хорн - Угловой
90+6'
Угловой
Хорн - Угловой

Превью матча Кремс — Хорн

Команда Кремс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-14. Команда Хорн, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-8. Команда Кремс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хорн забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Кремс Кремс
48%
Хорн Хорн
52%
Атаки
87
91
Угловые
3
9
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
3
1
Игры 13 тур
25.10.2025
Ретц
0:1
Леобендорф
Завершен
24.10.2025
Трайскирхен
1:1
Мархфельд Донау-Ауэн
Завершен
24.10.2025
Кремс
1:0
Хорн
Завершен
24.10.2025
СВ Донау
3:0
В. Спортклуб
Завершен
24.10.2025
Парндорф
2:1
Донауфельд
Завершен
Комментарии к матчу
