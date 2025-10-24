Смотреть онлайн Кремс - Хорн 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Австрия - Регионаллига - Восток: Кремс — Хорн, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sepp-Doll-Stadion.
Превью матча Кремс — Хорн
Команда Кремс в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-14. Команда Хорн, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 22-8. Команда Кремс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Хорн забивает 2, пропускает 1.