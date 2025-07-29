Фрибет 15000₽
29.07.2025

Смотреть онлайн Редлэндс Юнайтед (23) - Брисбен Страйкерс (23) 29.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Редлэндс Юнайтед (23)Брисбен Страйкерс (23) . Начало встречи 29 июля 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .

МСК
Australia Queensland PL U23
Редлэндс Юнайтед (23)
Завершен
0 : 4
29 июля 2025
Брисбен Страйкерс (23)
37'
65'
68'
86'
Смотреть онлайн
Брисбен Страйкерс (23) icon
37'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
Брисбен Страйкерс (23) icon
65'
Брисбен Страйкерс (23) icon
68'
Брисбен Страйкерс (23) icon
86'
Матч закончился со счётом 0:4 : 1,1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Редлэндс Юнайтед (23) - Угловой
24'
Угловой
Редлэндс Юнайтед (23) - Угловой
29'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
30'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
37'
Брисбен Страйкерс (23) - 1-ый Гол
44'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,1
50'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
51'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
55'
Угловой
Редлэндс Юнайтед (23) - Угловой
58'
Угловой
Редлэндс Юнайтед (23) - Угловой
61'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
61'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
62'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
62'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
65'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
65'
Брисбен Страйкерс (23) - 2-ой Гол
68'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
68'
Брисбен Страйкерс (23) - 3-ий Гол
74'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
74'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
86'
Брисбен Страйкерс (23) - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4 : 1,1

Превью матча Редлэндс Юнайтед (23) — Брисбен Страйкерс (23)

Статистика матча

Атаки
62
98
Угловые
4
13
Удары мимо ворот
0
11
Удары в створ ворот
2
14
