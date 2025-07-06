Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Брисбен Страйкерс (23) - Редлэндс Юнайтед (23) 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia Queensland PL U23: Брисбен Страйкерс (23)Редлэндс Юнайтед (23) . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 08:45 по московскому времени .

МСК
Australia Queensland PL U23
Брисбен Страйкерс (23)
24'
40'
64'
73'
Завершен
4 : 0
06 июля 2025
Редлэндс Юнайтед (23)
Смотреть онлайн
Брисбен Страйкерс (23) icon
24'
Брисбен Страйкерс (23) icon
40'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,2
Брисбен Страйкерс (23) icon
64'
Брисбен Страйкерс (23) icon
73'
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
24'
Брисбен Страйкерс (23) - 1-ый Гол
27'
Угловой
Редлэндс Юнайтед (23) - Угловой
33'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
40'
Брисбен Страйкерс (23) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,2
48'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
54'
Угловой
Редлэндс Юнайтед (23) - Угловой
62'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
64'
Брисбен Страйкерс (23) - 3-ий Гол
68'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
72'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
73'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
73'
Брисбен Страйкерс (23) - 4-ый Гол
75'
Угловой
Брисбен Страйкерс (23) - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 0,2

Превью матча Брисбен Страйкерс (23) — Редлэндс Юнайтед (23)

История последних встреч

Брисбен Страйкерс (23)
Брисбен Страйкерс (23)
Редлэндс Юнайтед (23)
Брисбен Страйкерс (23)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.07.2025
Редлэндс Юнайтед (23)
Редлэндс Юнайтед (23)
0:4
Брисбен Страйкерс (23)
Брисбен Страйкерс (23)
Обзор

Статистика матча

Атаки
47
29
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу
