Смотреть онлайн Garage Express FC - Ле Мессаджер 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бурунди — Чемпионат Бурунди по футболу: Garage Express FC — Ле Мессаджер, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Garage Express FC — Ле Мессаджер
Команда Garage Express FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 3-15. Команда Ле Мессаджер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-7. Команда Garage Express FC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 2. Ле Мессаджер забивает 1, пропускает 1.