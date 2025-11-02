Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Garage Express FC - Ле Мессаджер 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БурундиЧемпионат Бурунди по футболу: Garage Express FCЛе Мессаджер, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Чемпионат Бурунди по футболу
Garage Express FC
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
Ле Мессаджер
Смотреть онлайн
Превью матча Garage Express FC — Ле Мессаджер

Команда Garage Express FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 3-15. Команда Ле Мессаджер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-7. Команда Garage Express FC в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 2. Ле Мессаджер забивает 1, пропускает 1.

Игры 10 тур
02.11.2025
Бумамуру
0:1
Ngozi City
Завершен
02.11.2025
Garage Express FC
1:1
Ле Мессаджер
Завершен
02.11.2025
BG Green Farmers FC
0:0
ФК Мусонгати
Завершен
01.11.2025
ФК Музинга
1:2
Vital´O
Завершен
01.11.2025
Эгль Ноир
2:1
Рукинзо
Завершен
01.11.2025
Каянза Юнайтед
1:1
Олимпик Стар
Завершен
01.11.2025
Фламбо Сентр
1:0
Интер Стар
Завершен
01.11.2025
БС Динамик
-:-
Royal Vision 2026
Отменен
