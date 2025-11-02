Смотреть онлайн Бумамуру - Ngozi City 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бурунди — Чемпионат Бурунди по футболу: Бумамуру — Ngozi City, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 19:16 по московскому времени и пройдет на стадионе Urunani Stadium.
Превью матча Бумамуру — Ngozi City
Команда Бумамуру в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда Ngozi City, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-1. Команда Бумамуру в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Ngozi City забивает 0, пропускает 0.