Смотреть онлайн Флинт Сити Бакс - Minneapolis City SC Futures 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Флинт Сити Бакс — Minneapolis City SC Futures, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Atwood Stadium.
Превью матча Флинт Сити Бакс — Minneapolis City SC Futures
Команда Флинт Сити Бакс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Minneapolis City SC Futures, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Флинт Сити Бакс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Minneapolis City SC Futures забивает 0, пропускает 0.