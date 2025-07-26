Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Флинт Сити Бакс - Minneapolis City SC Futures 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Флинт Сити БаксMinneapolis City SC Futures, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Atwood Stadium.

МСК, 3 тур, Стадион: Atwood Stadium
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Флинт Сити Бакс
27'
85'
Завершен
2 : 1
26 июля 2025
Minneapolis City SC Futures
6'
Смотреть онлайн
Minneapolis City SC Futures icon
6'
Флинт Сити Бакс icon
27'
Счет после первого тайма 1:1
Флинт Сити Бакс icon
85'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Minneapolis City SC Futures - 1-ый Гол
11'
Угловой
Флинт Сити Бакс - Угловой
14'
Угловой
Minneapolis City SC Futures - Угловой
21'
Угловой
Minneapolis City SC Futures - Угловой
22'
Угловой
Minneapolis City SC Futures - Угловой
23'
Угловой
Флинт Сити Бакс - Угловой
27'
Флинт Сити Бакс - 2-ой Гол
32'
Угловой
Minneapolis City SC Futures - Угловой
36'
Угловой
Флинт Сити Бакс - Угловой
41'
Угловой
Флинт Сити Бакс - Угловой
42'
Флинт Сити Бакс - Незабитый пенальти
43'
Угловой
Флинт Сити Бакс - Угловой
45+4'
Угловой
Флинт Сити Бакс - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
53'
Угловой
Флинт Сити Бакс - Угловой
65'
Угловой
Minneapolis City SC Futures - Угловой
65'
Угловой
Minneapolis City SC Futures - Угловой
66'
Угловой
Minneapolis City SC Futures - Угловой
85'
Флинт Сити Бакс - 3-ий Гол
89'
Угловой
Флинт Сити Бакс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Флинт Сити Бакс — Minneapolis City SC Futures

Команда Флинт Сити Бакс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Minneapolis City SC Futures, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Флинт Сити Бакс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Minneapolis City SC Futures забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Флинт Сити Бакс Флинт Сити Бакс
40%
Minneapolis City SC Futures Minneapolis City SC Futures
60%
Атаки
98
127
Угловые
8
7
Удары мимо ворот
15
12
Удары в створ ворот
8
4
Комментарии к матчу
