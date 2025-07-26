26.07.2025
Смотреть онлайн Баллард - Вентура Каунти Фьюжн 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига: Баллард — Вентура Каунти Фьюжн, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Interbay Soccer Field.
МСК, 3 тур, Стадион: Interbay Soccer Field
Чемпионат США. ЮСЛ, Вторая лига
Баллард
30'
47'
Завершен
2 : 1
26 июля 2025
Вентура Каунти Фьюжн
90+5'
Баллард
30'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
Баллард
47'
Вентура Каунти Фьюжн
90+5'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
19'
Баллард - Угловой
30'
Баллард - 1-ый Гол
36'
Баллард - Угловой
47'
Баллард - 2-ой Гол
75'
Вентура Каунти Фьюжн - Угловой
77'
Баллард - Угловой
90+5'
Вентура Каунти Фьюжн - 3-ий Гол
Превью матча Баллард — Вентура Каунти Фьюжн
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
102
131
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
9
4
