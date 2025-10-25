Смотреть онлайн Легия (19) - Арконя Щецин (19) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша - Лига - Молодёжь: Легия (19) — Арконя Щецин (19), 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
Превью матча Легия (19) — Арконя Щецин (19)
Команда Легия (19) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-13.