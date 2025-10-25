Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Легия (19) - Арконя Щецин (19) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша - Лига - Молодёжь: Легия (19)Арконя Щецин (19), 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Польша - Лига - Молодёжь
Легия (19)
46'
71'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Арконя Щецин (19)
49'
62'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Легия (19) icon
46'
Арконя Щецин (19) icon
49'
Арконя Щецин (19) icon
62'
Легия (19) icon
71'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
24'
Угловой
Легия (19) - Угловой
42'
Угловой
Арконя Щецин (19) - Угловой
43'
Угловой
Арконя Щецин (19) - Угловой
44'
Угловой
Легия (19) - Угловой
45'
Угловой
Легия (19) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Легия (19) - 1-ый Гол
48'
Угловой
Легия (19) - Угловой
49'
Арконя Щецин (19) - 2-ой Гол
54'
Угловой
Легия (19) - Угловой
61'
Угловой
Арконя Щецин (19) - Угловой
62'
Арконя Щецин (19) - 3-ий Гол
67'
Угловой
Легия (19) - Угловой
68'
Угловой
Легия (19) - Угловой
71'
Легия (19) - 4-ый Гол
73'
Угловой
Легия (19) - Угловой
74'
Угловой
Легия (19) - Угловой
89'
Угловой
Легия (19) - Угловой
90'
Угловой
Легия (19) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Легия (19) — Арконя Щецин (19)

Команда Легия (19) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-13.

Статистика матча

Владение мячом
Легия (19) Легия (19)
73%
Арконя Щецин (19) Арконя Щецин (19)
27%
Атаки
0
0
Угловые
11
3
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
2
Игры 12 тур
25.10.2025
Шленск (19)
3:0
Znicz Pruszkow
Завершен
25.10.2025
Гурник Забже (19)
2:1
Сталь Жешув (19)
Завершен
25.10.2025
Ескола Варсовия (19)
0:1
Медзь (19)
Завершен
25.10.2025
Висла Краков (19)
2:1
Полония Варшава (19)
Завершен
25.10.2025
ЦВКС Ресовия (19)
2:4
Лех Познань (19)
Завершен
25.10.2025
Лехия (19)
0:1
Одра (19)
Завершен
25.10.2025
Заглембе Люблин (19)
4:2
Ягеллония (19)
Завершен
25.10.2025
Легия (19)
2:2
Арконя Щецин (19)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA