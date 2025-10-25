Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Шленск (19) - Znicz Pruszkow 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша - Лига - Молодёжь: Шленск (19)Znicz Pruszkow, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Польша - Лига - Молодёжь
Шленск (19)
6'
76'
90+2'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Znicz Pruszkow
Смотреть онлайн
Шленск (19) icon
6'
Счет после первого тайма 1:0
Шленск (19) icon
76'
Шленск (19) icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
6'
Шленск (19) - 1-ый Гол
28'
Угловой
Шленск (19) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
50'
Угловой
Znicz Pruszkow - Угловой
55'
Угловой
Шленск (19) - Угловой
67'
Угловой
Шленск (19) - Угловой
76'
Шленск (19) - 2-ой Гол
90+2'
Шленск (19) - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Шленск (19) — Znicz Pruszkow

Команда Шленск (19) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-17. Команда Znicz Pruszkow, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-8. Команда Шленск (19) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Znicz Pruszkow забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Шленск (19) Шленск (19)
69%
Znicz Pruszkow Znicz Pruszkow
31%
Атаки
76
32
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
18
0
Удары в створ ворот
9
0
Игры 12 тур
25.10.2025
Шленск (19)
3:0
Znicz Pruszkow
Завершен
25.10.2025
Гурник Забже (19)
2:1
Сталь Жешув (19)
Завершен
25.10.2025
Ескола Варсовия (19)
0:1
Медзь (19)
Завершен
25.10.2025
Висла Краков (19)
2:1
Полония Варшава (19)
Завершен
25.10.2025
ЦВКС Ресовия (19)
2:4
Лех Познань (19)
Завершен
25.10.2025
Лехия (19)
0:1
Одра (19)
Завершен
25.10.2025
Заглембе Люблин (19)
4:2
Ягеллония (19)
Завершен
25.10.2025
Легия (19)
2:2
Арконя Щецин (19)
Завершен
Комментарии к матчу
