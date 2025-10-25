Смотреть онлайн Шленск (19) - Znicz Pruszkow 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша - Лига - Молодёжь: Шленск (19) — Znicz Pruszkow, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Шленск (19) — Znicz Pruszkow
Команда Шленск (19) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-17. Команда Znicz Pruszkow, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-8. Команда Шленск (19) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Znicz Pruszkow забивает 1, пропускает 1.