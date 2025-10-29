29.10.2025
Смотреть онлайн ФК Тирана - Af Elbasani 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Албания — Чемпионат Албании по футболу. Суперлига: ФК Тирана — Af Elbasani, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadiumi Selman Stermasi.
МСК, 9 тур, Стадион: Stadiumi Selman Stermasi
Чемпионат Албании по футболу. Суперлига
ФК Тирана
65'
Завершен
1 : 4
29 октября 2025
Af Elbasani
38'
42'
90+2'
90+6'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
9'
ФК Тирана - Угловой
17'
AF Elbasani - Угловой
19'
AF Elbasani - Угловой
37'
AF Elbasani - Угловой
37'
AF Elbasani - Угловой
38'
AF Elbasani - 1-ый Гол
42'
AF Elbasani - 2-ой Гол
45'
ФК Тирана - Угловой
54'
ФК Тирана - Угловой
58'
AF Elbasani - Угловой
65'
ФК Тирана - 3-ий Гол
90+2'
AF Elbasani - 4-ый Гол
90+6'
AF Elbasani - 5-ый Гол
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
123
107
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
6
7
