29.10.2025

Смотреть онлайн ФК Тирана - Af Elbasani 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлбанияЧемпионат Албании по футболу. Суперлига: ФК ТиранаAf Elbasani, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadiumi Selman Stermasi.

МСК, 9 тур, Стадион: Stadiumi Selman Stermasi
Чемпионат Албании по футболу. Суперлига
ФК Тирана
65'
Завершен
1 : 4
29 октября 2025
Af Elbasani
38'
42'
90+2'
90+6'
AF Elbasani icon
38'
AF Elbasani icon
42'
Счет после первого тайма 0:2
ФК Тирана icon
65'
AF Elbasani icon
90+2'
AF Elbasani icon
90+6'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
9'
Угловой
ФК Тирана - Угловой
17'
Угловой
AF Elbasani - Угловой
19'
Угловой
AF Elbasani - Угловой
37'
Угловой
AF Elbasani - Угловой
37'
Угловой
AF Elbasani - Угловой
38'
AF Elbasani - 1-ый Гол
42'
AF Elbasani - 2-ой Гол
45'
Угловой
ФК Тирана - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
54'
Угловой
ФК Тирана - Угловой
58'
Угловой
AF Elbasani - Угловой
65'
ФК Тирана - 3-ий Гол
90+2'
AF Elbasani - 4-ый Гол
90+6'
AF Elbasani - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча ФК Тирана — Af Elbasani

Статистика матча

Владение мячом
ФК Тирана ФК Тирана
52%
Af Elbasani Af Elbasani
48%
Атаки
123
107
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
6
7
Игры 9 тур
29.10.2025
ФК Тирана
1:4
Af Elbasani
Завершен
29.10.2025
FC Dinamo City
2:0
Партизан
Завершен
29.10.2025
Фламуртари
1:0
Влазния Шкодер
Завершен
28.10.2025
ФК Эгнатия
1:0
Теута
Завершен
28.10.2025
Билис Балш
2:1
ФК Вора
Завершен
Комментарии к матчу
