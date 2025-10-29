Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн FC Dinamo City - Партизан 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлбанияЧемпионат Албании по футболу. Суперлига: FC Dinamo CityПартизан, 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эльбасан Арена.

МСК, 9 тур, Стадион: Эльбасан Арена
Чемпионат Албании по футболу. Суперлига
FC Dinamo City
54'
75'
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
Партизан
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
FC Dinamo City icon
54'
FC Dinamo City icon
75'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
FC Dinamo City - Угловой
16'
Угловой
FC Dinamo City - Угловой
23'
Угловой
FK Partizani - Угловой
38'
Угловой
FC Dinamo City - Угловой
45+1'
Угловой
FK Partizani - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Угловой
FK Partizani - Угловой
49'
Угловой
FK Partizani - Угловой
50'
Угловой
FC Dinamo City - Угловой
51'
Угловой
FC Dinamo City - Угловой
52'
Угловой
FC Dinamo City - Угловой
53'
Угловой
FC Dinamo City - Угловой
54'
FC Dinamo City - 1-ый Гол
64'
Угловой
FK Partizani - Угловой
65'
Угловой
FC Dinamo City - Угловой
75'
FC Dinamo City - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча FC Dinamo City — Партизан

Команда FC Dinamo City в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-9. Команда Партизан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-10. Команда FC Dinamo City в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Партизан забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 мая 2025 на поле команды Партизан, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

FC Dinamo City
FC Dinamo City
Партизан
FC Dinamo City
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.05.2025
Партизан
Партизан
2:1
FC Dinamo City
FC Dinamo City
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
FC Dinamo City FC Dinamo City
57%
Партизан Партизан
43%
Атаки
0
0
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
1
Игры 9 тур
29.10.2025
ФК Тирана
1:4
Af Elbasani
Завершен
29.10.2025
FC Dinamo City
2:0
Партизан
Завершен
29.10.2025
Фламуртари
1:0
Влазния Шкодер
Завершен
28.10.2025
ФК Эгнатия
1:0
Теута
Завершен
28.10.2025
Билис Балш
2:1
ФК Вора
Завершен
Комментарии к матчу
