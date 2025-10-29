Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Албания — Чемпионат Албании по футболу. Суперлига : FC Dinamo City — Партизан , 9 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эльбасан Арена .

Превью матча FC Dinamo City — Партизан

Команда FC Dinamo City в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-9. Команда Партизан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-10. Команда FC Dinamo City в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Партизан забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 мая 2025 на поле команды Партизан, в том матче победу одержали хозяева.