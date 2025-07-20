Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн ФК Навуа - Рева 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФиджиЧемпионат Фиджи по футболу: ФК НавуаРева . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Фиджи по футболу
ФК Навуа
Отменен
0 : 1
20 июля 2025
Рева
1'
Рева FC icon
1'
Текстовая трансляция
1'
Рева FC - 1-ый Гол
4'
Угловой
ФК Навуа - Угловой
8'
Угловой
Рева FC - Угловой
9'
Угловой
Рева FC - Угловой
18'
Угловой
ФК Навуа - Угловой

Превью матча ФК Навуа — Рева

История последних встреч

ФК Навуа
ФК Навуа
Рева
ФК Навуа
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
08.10.2025
Рева
Рева
3:1
ФК Навуа
ФК Навуа
Обзор
01.08.2025
Рева
Рева
2:0
ФК Навуа
ФК Навуа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Навуа ФК Навуа
48%
Рева Рева
52%
Атаки
18
16
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
2
