01.08.2025

Смотреть онлайн Рева - ФК Навуа 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: РеваФК Навуа . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 07:25 по московскому времени .

МСК
Международные клубные товарищеские матчи
Рева
39'
82'
Завершен
2 : 0
01 августа 2025
ФК Навуа
Смотреть онлайн
Рева FC icon
39'
Счет после первого тайма 1:0
Рева FC icon
82'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Рева FC - Угловой
11'
Угловой
Рева FC - Угловой
28'
Угловой
ФК Навуа - Угловой
39'
Рева FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
ФК Навуа - Угловой
64'
Угловой
ФК Навуа - Угловой
66'
Угловой
ФК Навуа - Угловой
70'
Угловой
ФК Навуа - Угловой
82'
Рева FC - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Рева — ФК Навуа

История последних встреч

Рева
Рева
ФК Навуа
Рева
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.10.2025
Рева
Рева
3:1
ФК Навуа
ФК Навуа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Рева Рева
52%
ФК Навуа ФК Навуа
48%
Атаки
52
65
Угловые
2
5
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
6
0
Комментарии к матчу
