01.08.2025
Смотреть онлайн Рева - ФК Навуа 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: Рева — ФК Навуа . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 07:25 по московскому времени .
Текстовая трансляция
4'
Рева FC - Угловой
11'
Рева FC - Угловой
28'
ФК Навуа - Угловой
39'
Рева FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
ФК Навуа - Угловой
64'
ФК Навуа - Угловой
66'
ФК Навуа - Угловой
70'
ФК Навуа - Угловой
82'
Рева FC - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0
Превью матча Рева — ФК Навуа
История последних встреч
Рева
ФК Навуа
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.10.2025
Рева
3:1
ФК Навуа
Статистика матча
Комментарии к матчу