Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар : ФК Эппельборн — Ворматия , 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Illtalstadion .

Превью матча ФК Эппельборн — Ворматия

Команда ФК Эппельборн в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 10-26. Команда Ворматия, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-14. Команда ФК Эппельборн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Ворматия забивает 2, пропускает 1.