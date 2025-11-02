Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн ФК Эппельборн - Ворматия 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар: ФК ЭппельборнВорматия, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Illtalstadion.

МСК, 15 тур, Стадион: Illtalstadion
Германия - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар
ФК Эппельборн
Завершен
4 : 1
02 ноября 2025
Ворматия
Превью матча ФК Эппельборн — Ворматия

Команда ФК Эппельборн в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 10-26. Команда Ворматия, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 20-14. Команда ФК Эппельборн в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Ворматия забивает 2, пропускает 1.

Игры 15 тур
02.11.2025
СВ Гонзенхайм
4:1
ФВ Диеффлен
Завершен
02.11.2025
ФК Эппельборн
4:1
Ворматия
Завершен
01.11.2025
Энгерс
2:0
Космос Кобленц
Завершен
01.11.2025
FC Emmelshausen-Karbach
1:3
ТСВ 1881 Гау-Одернхеим
Завершен
01.11.2025
Дуденхофен
1:1
Оберштейн
Завершен
01.11.2025
Кобленц
1:2
Рот-Вайсс Кобленц
Завершен
01.11.2025
Эйсбачтал
1:2
К´Лаутерн II
Завершен
01.11.2025
Арминиа
2:5
Пирмазенс
Завершен
31.10.2025
Герта Вайсбах
3:2
СВ Ауэрсмахер
Завершен
