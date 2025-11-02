Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн СВ Гонзенхайм - ФВ Диеффлен 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар: СВ ГонзенхаймФВ Диеффлен, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz am Wildpark.

МСК, 15 тур, Стадион: Sportplatz am Wildpark
Германия - Оберлига - Рейнланд-Пфальц/Саар
СВ Гонзенхайм
Завершен
4 : 1
02 ноября 2025
ФВ Диеффлен
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча СВ Гонзенхайм — ФВ Диеффлен

Команда СВ Гонзенхайм в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-21. Команда ФВ Диеффлен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 20-27. Команда СВ Гонзенхайм в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФВ Диеффлен забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды ФВ Диеффлен, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

СВ Гонзенхайм
СВ Гонзенхайм
ФВ Диеффлен
СВ Гонзенхайм
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.05.2025
ФВ Диеффлен
ФВ Диеффлен
2:4
СВ Гонзенхайм
СВ Гонзенхайм
Обзор
Игры 15 тур
02.11.2025
СВ Гонзенхайм
4:1
ФВ Диеффлен
Завершен
02.11.2025
ФК Эппельборн
4:1
Ворматия
Завершен
01.11.2025
Энгерс
2:0
Космос Кобленц
Завершен
01.11.2025
FC Emmelshausen-Karbach
1:3
ТСВ 1881 Гау-Одернхеим
Завершен
01.11.2025
Дуденхофен
1:1
Оберштейн
Завершен
01.11.2025
Кобленц
1:2
Рот-Вайсс Кобленц
Завершен
01.11.2025
Эйсбачтал
1:2
К´Лаутерн II
Завершен
01.11.2025
Арминиа
2:5
Пирмазенс
Завершен
31.10.2025
Герта Вайсбах
3:2
СВ Ауэрсмахер
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA