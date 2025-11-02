Превью матча СВ Гонзенхайм — ФВ Диеффлен

Команда СВ Гонзенхайм в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-21. Команда ФВ Диеффлен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 20-27. Команда СВ Гонзенхайм в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. ФВ Диеффлен забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 мая 2025 на поле команды ФВ Диеффлен, в том матче победу одержали гостьи.