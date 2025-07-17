Фрибет 15000₽
17.07.2025

Смотреть онлайн Альянса Сан-Сальвадор - CD Hercules 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Super Cup: Альянса Сан-СальвадорCD Hercules, 1 тур . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .

МСК, 1 тур
El Salvador Super Cup
Альянса Сан-Сальвадор
12'
Завершен
1 : 2
17 июля 2025
CD Hercules
4'
22'
Смотреть онлайн
CD Hercules icon
4'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador icon
12'
CD Hercules icon
22'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
CD Hercules - Угловой
4'
CD Hercules - 1-ый Гол
12'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - 2-ой Гол
14'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
17'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
20'
Угловой
CD Hercules - Угловой
22'
CD Hercules - 3-ий Гол
23'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
27'
Угловой
CD Hercules - Угловой
34'
Угловой
CD Hercules - Угловой
40'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
49'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
59'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
61'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
76'
Угловой
CD Hercules - Угловой
79'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
90+5'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Альянса Сан-Сальвадор — CD Hercules

История последних встреч

Альянса Сан-Сальвадор
Альянса Сан-Сальвадор
CD Hercules
Альянса Сан-Сальвадор
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
19.10.2025
Альянса Сан-Сальвадор
Альянса Сан-Сальвадор
0:1
CD Hercules
CD Hercules
Обзор
17.08.2025
CD Hercules
CD Hercules
2:5
Альянса Сан-Сальвадор
Альянса Сан-Сальвадор
Обзор

Статистика матча

Атаки
105
75
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
2
2
