17.07.2025
Смотреть онлайн Альянса Сан-Сальвадор - CD Hercules 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador Super Cup: Альянса Сан-Сальвадор — CD Hercules, 1 тур . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени .
МСК, 1 тур
El Salvador Super Cup
Завершен
1 : 2
17 июля 2025
CD Hercules
4'
22'
CD Hercules
4'
CD Hercules
22'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
CD Hercules - Угловой
4'
CD Hercules - 1-ый Гол
12'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - 2-ой Гол
14'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
17'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
20'
CD Hercules - Угловой
22'
CD Hercules - 3-ий Гол
23'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
27'
CD Hercules - Угловой
34'
CD Hercules - Угловой
40'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
49'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
59'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
61'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
76'
CD Hercules - Угловой
79'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
90+5'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2
Превью матча Альянса Сан-Сальвадор — CD Hercules
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
105
75
Угловые
9
5
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
2
2
Комментарии к матчу