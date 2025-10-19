Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Чемпионат Сальвадора по футболу : Альянса Сан-Сальвадор — CD Hercules , 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cuscatlán .

Превью матча Альянса Сан-Сальвадор — CD Hercules

Команда Альянса Сан-Сальвадор в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-8. Команда CD Hercules, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 12-26. Команда Альянса Сан-Сальвадор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. CD Hercules забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды CD Hercules, в том матче победу одержали гостьи.