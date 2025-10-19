Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Альянса Сан-Сальвадор - CD Hercules 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорЧемпионат Сальвадора по футболу: Альянса Сан-СальвадорCD Hercules, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cuscatlán.

МСК, 17 тур, Стадион: Estadio Cuscatlán
Чемпионат Сальвадора по футболу
Альянса Сан-Сальвадор
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
CD Hercules
19'
CD Hercules icon
19'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
19'
CD Hercules - 1-ый Гол
26'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
37'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
45+4'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
54'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
62'
Угловой
CD Hercules - Угловой
62'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
69'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Альянса Сан-Сальвадор — CD Hercules

Команда Альянса Сан-Сальвадор в последних 10 матчах одержала 8 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 20-8. Команда CD Hercules, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 12-26. Команда Альянса Сан-Сальвадор в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. CD Hercules забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды CD Hercules, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Альянса Сан-Сальвадор
Альянса Сан-Сальвадор
CD Hercules
Альянса Сан-Сальвадор
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
17.08.2025
CD Hercules
CD Hercules
2:5
Альянса Сан-Сальвадор
Альянса Сан-Сальвадор
Обзор
17.07.2025
Альянса Сан-Сальвадор
Альянса Сан-Сальвадор
1:2
CD Hercules
CD Hercules
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Альянса Сан-Сальвадор Альянса Сан-Сальвадор
66%
CD Hercules CD Hercules
34%
Атаки
136
88
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
2
1
Игры 17 тур
20.10.2025
Муниципал Лимено
1:2
Агуила
Завершен
20.10.2025
Фуэрте Сан-Франциско
1:4
ФК Луис Анхель Фирпо
Завершен
20.10.2025
КД Какауатике
1:3
КД Платенсе Сакатеколука
Завершен
19.10.2025
Альянса Сан-Сальвадор
0:1
CD Hercules
Завершен
18.10.2025
Zacatecoluca FC
-:-
ФАС
Отменен
Комментарии к матчу
